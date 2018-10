Podignuta optužnica protiv zapovjednika putničkog broda Tijat

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 52-godišnjeg zapovjednika putničkog broda Tijat u vlasništvu Jadrolinije tereteći ga da je u sudaru s teretnim brodom Plavi Jadran krajem siječnja u šibenskom akvatoriju počinio kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa te prouzročio štetu od najmanje 1,9 milijuna kuna

Tereti ga se da nije savjesno izviđao promatranjem radi potpune procjene situacije i rizika sudara, niti se kretao sigurnosnom brzinom da bi mogao poduzeti pravilnu i djelotvornu radnju za izbjegavanje sudara.

DORH navodi da 52-godišnji zapovjednik nije poduzeo dovoljno da izbjegne sudar s teretnim brodom Plavi Jadran koji je plovio iz suprotnog smjera, tako blizu da se sudar nije mogao izbjeći samo manevriranjem teretnog broda. Kapetan je tada promijenio kurs u lijevo i tada je došlo do sudara.

'Zbog nesavjesnog izviđanja i nepoduzimanja pravilnih radnji za izbjegavanje sudara došlo je do udara pramčanog dijela njegovog broda u lijevi bok teretnog broda čiji je član posade pao u more, a drugi član posade skočio s broda u more neposredno prije nego je teretni brod potonuo, navode iz Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku.