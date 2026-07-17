Podbacuje li turistička sezona u Zadru? Reportaža s terena otkrila stvarno stanje

Manje je, čini se, i onih koji ljetuju izvan službene evidencije. To potvrđuju i komunalni redari koji nadziru ilegalno kampiranje , a ove sezone bilježe manje intervencija nego prethodnih godina.

Rudolf Milenković , vlasnik triju apartmana, kaže da je slabiji interes primijetio još tijekom lipnja. ‘Je, bio je prazan’, kaže Rudolf.

Premda su HRT -ove snimke zadarskog Poluotoka nastale u ranim jutarnjim satima, prizori ipak odudaraju od onoga na što su građani navikli usred srpnja. Uobičajene gužve nema , a sličan dojam dijele i pojedini iznajmljivači.

I službeni podaci potvrđuju slabiju sezonu naspram prošlih godina

‘Ove je godine nekako manje, odnosno, slabija situacija naspram prošlih godina’, komentira komunalna redarica u Zadru Glorija Zrilić Buterin.

Da je broj gostiju doista nešto niži, pokazuju i službeni podaci. U lipnju je zabilježen pad dolazaka od 4,5 posto, dok su noćenja smanjena za svega 0,5 posto.

‘Pad je u lipnju 4 i pol posto što se tiče dolazaka i srećom evo samo 0,50 što se tiče noćenja’, ističe direktorica TZ-a grada Zadra Iva Bencun.

'Visoke su cijene'

Dostavljač Roko smatra da je glavni razlog slabijeg prometa rast cijena. ‘Pogotovo sad ujutro nema nešto svita. Visoke su cijene valjda’, smatra Roko.

Na visoke cijene upozorava i Igor Dunatov, koji već više od pedeset godina živi u Australiji. Kao primjer navodi ribu kovača: u Australiji kilogram stoji 28 australskih dolara, odnosno oko 17 eura, dok se u Hrvatskoj cijena penje i do 40 eura. ‘Skuplje je nego u Australiji. Ulje vam je skuplje, sapun vam je skuplji’, nabraja Igor.

S druge strane, dio turista ne vidi razlog za nezadovoljstvo. Skupini njemačkih gostiju cijene ne djeluju neuobičajeno. ‘Mislim da su cijene ovdje prilično slične onima u Njemačkoj’, kaže Cindia.

Iako prvi pokazatelji upućuju na nešto slabiji početak turističke sezone, ostaje očekivanje da bi dio gostiju nakon završetka mundijala mogao u posljednji trenutak odlučiti ljetovati na hrvatskoj obali.