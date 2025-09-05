Počela dogradnja škole u Čazmi: 'Čekali smo ovo više od 40 godina'

Radove je dobila bjelovarska tvrtka Hidroregulacija putem javnog natječaja, a radove financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti s 4,2 milijuna eura bespovratnih sredstava dok će preostali iznos podmiriti Grad Čazma . Rok za dovršetak radova je 30. lipnja 2026. a projektom je predviđena dogradnja osam učionica razredne nastave i jedne multifunkcionalne učionice s pripadajućim prostorijama na 800 četvornih metara raspoređenih na dvije etaže.

'Današnjim početkom radova ostvaruje se dugogodišnja želja građana. Dogradnja škole u Čazmi velika je stvar jer donosi jednosmjensku nastavu', istaknula je gradonačelnica Čazme Valentina Čanađija. Prema njenim riječima, djeca će učiti u suvremenim učionicama s novim sadržajima i uređenim okolišem, a cijeli kompleks škole dobit će potpuno novi izgled.

'Čekamo već više od 40 godina i ovo je svima dobro poznata stvar. Sada napokon počinjemo ostvarivati ono o čemu smo dugo sanjali', rekao je zamjenik ravnatelja škole Zdravko Jorgić.

Osnovnu školu Čazma danas pohađa više od 530 učenika u matičnoj i područnim školama. Prema projektu, u novu zgradu prijeći će između 160 i 180 učenika iz sadašnje škole.

'Dobit ćemo osam učionica i multifunkcionalni hol za različite skupove, aktivnosti i izvannastavnu nastavu. Sve će biti opremljeno suvremenom informatičkom tehnologijom pa će se tu moći provoditi brojne aktivnosti', dodao je Jorgić. Uz dogradnju školskih prostora predviđeno je i uređenje okoliša s gradnjom sportskog igrališta za različite sportove, staze za trčanje i vježbalište sa spravama. Rekonstruirat će se i postojeće parkiralište.

Direktor tvrtke Hidroregulacija Dominik Nervo vjeruje da će radovi biti dovršeni u propisanim rokovima jer je riječ o klasičnoj gradnji.