'Počašćen sam time što je Povjerenstvo našlo da sam baš ja u sukobu interesa'

'Počašćen sam time što je Povjerenstvo našlo da sam baš ja u potencijalnom sukobu interesa', komentirao je Milorad Pupovac, saborski zastupnik srpske nacionalne manjine pokretanje postupka zbog mogućeg sukoba interesa

'Ono što bi trebalo vrijediti za druge, trebalo bi i za mene. Nadam se da ne postoje pravila po kojima to vrijedi samo za mene', dodao je.

Napomenuo je kako u protivnom ne bi znao koji bi načelnik ili gradonačenik mogao sjediti u sabornici kada se izglasava proračun u koji je uvrštena sportska dvorana za koju je taj isti lobirao.

'To je naš posao. Ja sam biran i u Sabor i u SNV, kao što su birani i drugi kolege u Savjet nacionalnih manjina. Ne dolazim na sjednice Savjeta ili ako dođem, napuštam ih prije glasovanja ili se izuzimam. To je moja moralna odluka, ne zakonska obveza. Jesam li glasao 2016. ne sjećam se, ali znam da 2017. nisam kao što ni 2018. neću', objasnio je Pupovac te ponovi kako je počašćen time što ga Povjerenstvo podsjeća na moralni propust, ako ga je bilo.

'Želim ih samo podsjetiti da ga nije bilo prije i neće biti. Ali bi ih podsjetio da to rade i za druge', kazao je.

Komentirajući najavljenu mirovinsku reformu ministra Marka Pavića rekao je kako na koaliciji o tome još nisu raspravljali.

'To je kompleksna priča i nema jedinstvenog odgovora. Ima slabih strana, kao ovi rizici s drugim stupom. SDSS će biti čvrsto na stajalištu obrane mirovinskih prava. Koji model će to biti, ovaj sada na snazi ili neki pravedniji, to ćemo vidjeti. Mi se ne priklanjamo nijednom trenutnom klanu', odgovorio je Pupovac za N1.