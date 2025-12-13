Pobuna u Drnišu zbog liječnika iz Irana: 'Uključio je ChatGPT da se ne osramoti'

Situacija na hitnoj u Drnišu zakomplicirala se otkako je ondje zaposlen liječnik koji, prema sugovornicima s kojima je razgovarao Net.hr, ne govori hrvatski te inzistira komunicirati na engleskom. Dok se djelatnici bune, iz Zavoda tvrde da liječnik posjeduje certifikat o poznavanju jezika

Ozbiljna se uzbuna digla na hitnoj službi u Drnišu, na kojoj je zaposlen liječnik iz Irana koji slabo poznaje hrvatski jezik te inzistira komunicirati na engleskom jeziku. Liječnik je, doznaje Net.hr, u Hrvatskoj već desetak godina, medicinu je, prema riječima njihovih sugovornika, završio u Splitu na engleskom jeziku, a prije nego što je došao u Drniš, radio je u Šibeniku te Primoštenu.

'Zamislite, odete u neko selo s jednim ili dva stanovnika od devedeset godina i vi njega idete ispitivati nešto na engleskom', kazao je za Net.hr jedan od izvora. Mnogi su ogorčeni jer liječniku, uz sve obaveze i hitne slučajeve, moraju prevoditi. 'Sve intervencije prevodim. Čovjek nam je doveo sina na inhalaciju, radi u školi i shvatio je da doktor natuca jezik. Rekao mu je - možemo se sporazumjeti na engleskom, što nije očekivao. Onda je uključio Chat GPT da se ne osramoti totalno', rekao je za isti portal izvor s hitne.

Pitaju se zašto liječnik nije naučio hrvatski, a posebno su izazovne situacije u kojima je liječnik u smjeni s medicinskim djelatnicima koji ne govore tečno engleski jezik. 'Ne može reći nitko da nije imao vremena naučiti hrvatski. U međuvremenu se oženio za doktoricu Hrvaticu koja radi u Šibensko-kninskom zavodu. On je radio u Šibeniku gdje su sestre radile posao umjesto njega jer on odbija pričati hrvatski. Ljudi su se počeli buniti pa je prebačen u Primoštenu', otkriva s hitne Net.hr. 'To je bio show program. On priča engleski, a ovo dvoje hrvatski. Odjedanput, budući da je i ljudima u Primoštenu prekipjelo, završio je na hitnoj u Drnišu', govori. Na hitnoj u Drnišu izazovno je i dinamično, a manjkava poznavanje jezika sve komplicira. 'Otvoreno sam rekao da neću raditi poslove doktora. Simultani prevoditelj biti neću, ako se nedajBože nešto dogodi da se krivica na mene svali. Nisam plaćeni doktor, nego je on', istaknuli su izvori s drniške hitne.

Dodaju da nije problem pomoći, ali da negdje treba povući granicu. 'Kolega je bio s njim na izvanbolničkom treningu, što je jedan od preduvjeta da se zaposlite u službi hitne medicine. Ljudi koji su bili na treningu s njim kažu da nije znao hrvatski. Navodno je instruktorima rekao da on to ne može pratiti te mu je supruga dolazila prevoditi i svejedno su ga pustili jer nedostaje doktora' nastavlja sugovornik portala Net.hr. Tvrdi da to nije valjano opravdanje te da liječnik, navodno, kasni na posao, a u Drniš je došao tek nedavno. I dok se zaposlenici i pacijenti žale, ravnatelj Šibensko-kninskog zavoda za hitnu medicinu Tomislav Jukić poručio je da liječnik ima certifikat o znanju hrvatskog jezika te da nije dobivao pritužbe na rad kolege. Dvije različite priče 'Opetovano navodimo da liječnik posjeduje odobrenje Hrvatske Liječničke Komore te da posjeduje Potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, škole stranih jezika 'NIKA', da je pokazao znanje na razini B2 stupnja prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike (ZEROJ-u)', odgovorili su portalu Net.hr iz Zavoda, s time da bi spomenuta B2 razina trebala obuhvaćati tečno komuniciranje u svakodnevnim situacijama.