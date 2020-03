Plenkovićev savjetnik pojasnio kada, kako i koga bi se nadziralo putem mobitela: Tko ne želi otkriti lokaciju, išao bi u karantenu

Najava uvođenja ograničenog praćenja lokacije putem mobilnog telefona uznemirila je dio javnosti, pa je posebni savjetnik Andreja Plenkovića za nacionalnu sigurnost i glavni analitičar HDZ-a Robert Kopal u emisiji Točka na tjedan na televiziji N1 detaljnije progovorio o toj mjeri

Upitan na koga bi se odnosila ta mjera, Kopal kaže: 'Samo na one osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije. Te osobe nisu nužno oboljele, ali predstavljaju potencijalni rizik za širenje zaraze čime bi moglo biti ugroženo šire pučanstvo Hrvatske. To uključuje svakako i osobe na koje bi se odnosila obavezna karantena. U Hrvatskoj smo imali situaciju dolaska osobe s izrečenom zaštitnom mjerom u bolnicu, imali smo višekratne slučajeve dolaska osoba sa zaštitnom mjerom samoizolacije u ljekarne, i poznat je nažalost i podatak da je u Italiji u jednom trenutku 40 posto građana kršilo zaštitne mjere', rekao je.

Premijerov posebni savjetnik i glavni HDZ-ov analitičar naveo je i nekoliko primjera kako bi se taj nadzor obavljao, a jedna od mogućih mjera jest slanje SMS-ova osobama koje su bile u rizičnim državama. 'Podatak da ste bili na skijanju u Italiji ili Austriji je geolokacijski podatak. Tada bi bilo nužno u slučajevima epidemije, govorim o ovim iznimnim slučajevima, poslati zahtjev prema teleoperaterima da dostave podatke o osobama koje su bile u rizičnim državama. Nakon što se dostave ti podaci, osim izricanja mjere samoizolacije, nadležne službe, a u ovom slučaju Stožer, bi mogao poslati i SMS-ove tim osobama kojima ih obavješćuju da ugrožavaju svoje i tuđe zdravlje. Putem SMS-a bi se nadalje mogle slati i upute što im je činiti. Nakon što je izrečena mjera samoizolacije, tada bi bilo moguće, i to nakon što su osobe zaprimile SMS obavijest o tome (dakle, za osobe koje imaju izrečenu mjeru samoizolacije), i to samo ako osoba napusti određenu lokaciju (perimetar), mogao bi blinkati signal. Nema nikakvog praćenja lokacije niti kretanja, nego samo za osobe koje su u samoizolaciji, ukoliko napuste perimetar, to se vidi, ništa drugo.

Kao drugu opciju Kopal spominje mogućnost instaliranja aplikacije uz prihvaćanje lokacije. 'Ako osoba to ne želi, niti instalirati aplikaciju niti omogućiti odnosno prihvatiti lokaciju ili jedno od tog dvoje, tada bi alternativa mogla bila karantena odnosno smještaj i boravak u nadziranim prostorima. Ako osoba nad kojom je izrečena mjera samoizolacije instalira aplikaciju i omogući odnosno prihvati lokaciju, apsolutno se ništa neće – kako se to neki u medijskom prostoru spominju - 'trekati' nego će onda i samo onda ako osoba napusti perimetar samoizolacije koji je putem aplikacije sama prijavila, samo će tada 'blinkati' signal', uvjerava savjetnik premijera.

Kopal inzistira da se ne radi o nikakvom uvođenju policijske države, već samo o provjeri lokacije. 'Niti će se provjeravati s kim pričate, niti što pričate, niti bilo koji drugi podatak niti što SMS-ate apsolutno – ništa! Ponavljam, mjera bi trajala samo za vrijeme trajanja proglašene epidemije. Nakon toga se podaci odmah brišu odnosno uništavaju, a ne arhiviraju niti pohranjuju. Osim kada bi bili u iznimnim pojedinim slučajevima predmet prekršajnog ili kaznenog postupka pa su ti podaci nužni u tom postupku. Još jednom, podaci se po završetku proglašenja epidemije – brišu!', pojasnio je.