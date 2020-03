IDS: Vladin prijedlog o praćenju svih telefona je ekstreman i jako opasan

Predsjednik Kluba zastupnika IDS-a Giovanni Sponza ocijenio je "ekstremnim i potencijalno jako opasnim" HDZ-ov prijedlog dopune Zakona o elektroničkim komunikacijama koje je Vlada poslala u Sabor po hitnom postupku

U IDS-u navode da pod krinkom borbe protiv širenja koronavirusa, Vlada traži hitne izmjene zakona kako bi dobila mogućnost nadgledanja i praćenja mobitela građana.

"Takav prijedlog nije nikakva epidemiološka mjera. Ako se želi nadgledati i sankcionirati građane koji krše mjere izolacije i opstruiraju borbu protiv pandemije, to se može napraviti na niz drugih načina. HDZ-ov je prijedlog da se dozvoli nadzor svih telefona i to bez ikakve kontrole onih koji takav nadzor provode. Ako to dozvolimo rekli smo laku noć demokraciji u Hrvatskoj", poručio je Sponza.