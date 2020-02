Plenković započeo posjet Londonu, pogledajte što će tamo raditi i s kime će se sve sastati

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u nedjelju navečer u Londonu da će EU nastojati ispregovarati sporazum o budućim odnosima s Velikom Britanijom u sljedećih desetak mjeseci, ali je izrazio skepu da je to moguće u tako kratkom roku

"Mi u Europskoj uniji ćemo pokušati u sljedećih desetak mjeseci doći do kompromisa s Velikom Britanijom temeljem kojega bismo imali prve ugovorne odnose što bi bitno olakšalo gospodarsku i trgovinsku razmjenu, prava državljana Velike Britanije u EU-u i prava europskih građana u Velikoj Britaniji", rekao je Plenković, obraćajući se okupljenim hrvatskim državljanima u hrvatskom veleposlanstvu u Londonu.

"Hrvatska će kao predsjedateljica Vijećem EU-a dati svoj doprinos. Koliko možemo osluhnuti, politika je britanske vlade nakon izbora da ne bi htjeli produljavati rok za pregovore, ali iz iskustva znam kako izgleda kada EU pregovora s nekom trećom zemljom i rijetko to ide baš tako brzo. Ako se to dogodi u sljedećih 10 mjeseci bit će to presedan u smislu učinkovitosti", dodao je.