Ankete pokazuju da Andrej Plenković nema previše razloga za brigu, no s izborom potpredsjednika HDZ-a stvari su malo složenije

Tri su tjedna do unutarstranačkih izbora u HDZ-u. Kako stoje kandidati za predsjednika stranke te za njihove zamjenike pokazalo je posljednje istraživanje HRT-a i Promocije plus

Zanimljivo je vidjeti i kako stoje kandidati za zamjenike predsjednika u odnosu na to koga birači žele na čelu stranke. Od onih koji za šefa HDZ-a žele Andreja Plenkovića, 58,7 posto za zamjenika bira njegova kandidata za to mjesto, Tomu Medveda. No njih 27,8 posto za drugog čovjeka stranke želi kandidata iz suprotnog tabora - Ivana Penavu. Neodlučnih ili onih koje ne zanima je 13,5 posto.

Od onih koji za predsjednika stranke žele Miru Kovača njih gotovo dvije trećine, 64,7 posto, za zamjenika želi i njegova kandidata Ivana Penavu. 18 posto za Kovačeva zamjenika želi Plenkovićeva kandidata Tomu Medveda, a neodlučnih ili nezainteresiranih je 17,3 posto.

Anketu je za HRT od 14. do 18. veljače provela agencija Promocija plus, na uzorku od 1400 ispitanika uz statističku pogrešku od plus/minus 2 cijela 62 posto i razinu pouzdanosti od 95 posto.