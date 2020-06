Plenković: Volio bih da Škoro nešto artikulira spontano, bez čitanja

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u Virovitici je komentirao optužbe Miroslava Škore da je najveća korupcijska afera njegove Vlade odobrenje 590 milijuna kuna (80.000.000 eura) kredita HBOR-a C.E.M.P-u, u vlasništvu Milenka Bašića. Ta tvrtka umiješana je u aferu Vjetroelektrane

"Ja sam prvi kazao da oko tog projekta treba istražiti sve, sve što postoji.

Ja bih volio da to što netko drugi piše pa onda on (Miroslav Škoro op.a.) objavljuje kao da je njegovo, da koji put on nešto artikulira spontano, izravno, bez čitanja i straha, da ne ponavljamo scenarij s predsjedničkih izbora gdje čitamo nešto što drugi pišu, krademo glasove Kolindi Grabar-Kitarović i onda njegovi birači misleći da biraju desno izaberu SDP-ovog kandidata", rekao je Andrej Plenković, prenosi N1.