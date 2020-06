Plenković u Vukovaru, a Penava u Tuđmanovoj rodnoj kući: Nisam dobio pozivnicu, to nije pristojno

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava u sklopu predizborne kampanje boravi u Velikom Trgovišću. Upitan zašto danas nije bio u Vukovaru kao gradonačelnik gdje je premijer Andrej Plenković bio prisutan na potpisivanju sporazuma o provođenju Programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja za 2020. te o obavljanju memorijalno-edukacijske djelatnosti radi promicanja vrijednosti Domovinskog rata, odgovara: "Najjednostavniji odgovor je da nisam dobio pozivnicu i da zato nisam tamo

"Otrovne strelice ili ne, opet je to pitanje na tragu fokusa da smo mi sebi sami bitni. Mi se trebamo i napadati ako treba zbog ideja i zbog programa, zbog onoga što nudimo. Ja nikad nisam nikada napadao osobno, niti ću to činiti", kazao je Penava.

"Mislim da to prije svega nije pristojno, a sve drugo što je normalno o tom potom. U ovom slučaju nismo vidjeli puno reda, ali to ide na ruku organizatorima", dodaje.

Domovinski rat s četničkom kokardom ili zvijezdom petokrakom ne ide. To mislim da je glavna krvinja gospodina Plenkovića i njegovog HDZ-a što to nije prepoznao. On je zbog takve politike izgubio veliki dio desnog krila HDZ-a. zato vam je sada panika u Slavoniji i Dalmaciji jer se zna da je HDZ zastranio. HDZ jako luta zadnjih godina i to je razlog zašto će biti debakl na ovim izborima", kazao je Penava.

Osvrnuo se i na Plenkovićevu izjavu da je "glas za Domovinski pokret glas za SDP".

"Je li glas za HDZ glas za SDSS? Andrej Plenković kad postavlja tu tezu , on se vodi budućim vremenom. To je hipoteza. Međutim, ako vam ja kažem na tragu koalicije protekle četiri godine - je li glas za HDZ glas za SDSS", odgovara Penava.