Anušić: Bit ćemo jedna od najmodernijih manjih vojski u svijetu

Polaganjem vijenca kod Spomenika Domovini i paljenjem svijeća kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu u Zagrebu je u subotu počelo obilježavanje 35. obljetnice povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde (ZNG) i ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije.
Središnji program održava se pod nazivom ‘35 godina Domovini vjerni – iz ZNG-a rođena sloboda!’, a njime se obilježava jedan od ključnih trenutaka u stvaranju hrvatske države i obrambenih snaga. Na poziv Ministarstva hrvatskih branitelja u Zagreb su stigli brojni sudionici povijesnog postrojavanja održanog 1991. godine na stadionu u Kranjčevićevoj ulici, kada je prvi put javno predstavljena organizirana hrvatska oružana sila. Obljetnici nazoči i ministar obrane Ivan Anušić, koji je tom prilikom podsjetio na atmosferu neizvjesnosti i straha uoči Domovinskog rata.
„Danas su svi ponosni i svi se sjećamo tih trenutaka, ali i te strepnje ‘što će biti’, jer su vremena bila tmurna i nadvio se oblak rata. Znali smo da će Hrvatska, nažalost, morati u ratu izboriti svoju neovisnost i demokraciju“, rekao je Anušić za Dnevnik Nove TV.
Dodao je kako je Hrvatska uspjela zahvaljujući svima koji su bili spremni dati život za domovinu.
Komentirajući postrojavanje Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj 1991. godine, istaknuo je kako je tada tek mali broj ljudi imao oružje, ali da su upravo u njih građani polagali sve nade. „U njih smo svi polagali nade da će oni biti ti koji će nas obraniti i da će nam to biti dovoljno ili da će nam barem dati nadu“, rekao je Anušić.
Govoreći o današnjim Oružanim snagama, poručio je kako Hrvatska prolazi kroz najveći proces modernizacije vojske u posljednjih 35 godina. „Danas su Oružane snage u procesu modernizacije, povijesne modernizacije, rekao bih prve u ovih 35 godina. Već sada je to neprepoznatljiva vojska u odnosu na ono vrijeme, ali za tri godine, kada budemo potpuno završili modernizaciju, naša vojska bit će jedna od najmodernijih manjih vojski u svijetu i NATO-u“, istaknuo je ministar.
Anušić se osvrnuo i na interes mladih za vojno osposobljavanje, izrazivši veliko zadovoljstvo odazivom. „Prezadovoljan sam, a prezadovoljna je i cijela Hrvatska, jer je 97 posto mladića reklo da će otići dati dug svojoj domovini“, rekao je.
Dodao je kako je prvi naraštaj od 800 ročnika već povećan na 900, dok bi u kolovozu broj trebao narasti na tisuću.
„Mladi su fenomenalni, puno ozbiljniji nego što se očekivalo. Opravdali su apsolutno sve što se od njih očekivalo i puno više“, rekao je Anušić. Govoreći o planovima razvoja Hrvatske vojske, ministar je naglasio da modernizacija podrazumijeva i povećanje broja pripadnika.
„Dolaze novi tenkovi, novi sustavi i besposadni sustavi. To su praktički nove postrojbe koje dosad nisu postojale u našim Oružanim snagama. Rat u Ukrajini pokazao je nove trendove i tome se prilagođavamo“, rekao je.
Krajnji cilj je, dodao je, do 2030. godine imati oko 20 tisuća profesionalnih vojnika te između 40 i 50 tisuća pričuvnika.