Anušić: Bit ćemo jedna od najmodernijih manjih vojski u svijetu

Polaganjem vijenca kod Spomenika Domovini i paljenjem svijeća kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu u Zagrebu je u subotu počelo obilježavanje 35. obljetnice povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde (ZNG) i ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije.

Središnji program održava se pod nazivom ‘35 godina Domovini vjerni – iz ZNG-a rođena sloboda!’, a njime se obilježava jedan od ključnih trenutaka u stvaranju hrvatske države i obrambenih snaga. Na poziv Ministarstva hrvatskih branitelja u Zagreb su stigli brojni sudionici povijesnog postrojavanja održanog 1991. godine na stadionu u Kranjčevićevoj ulici, kada je prvi put javno predstavljena organizirana hrvatska oružana sila. Obljetnici nazoči i ministar obrane Ivan Anušić, koji je tom prilikom podsjetio na atmosferu neizvjesnosti i straha uoči Domovinskog rata. „Danas su svi ponosni i svi se sjećamo tih trenutaka, ali i te strepnje ‘što će biti’, jer su vremena bila tmurna i nadvio se oblak rata. Znali smo da će Hrvatska, nažalost, morati u ratu izboriti svoju neovisnost i demokraciju“, rekao je Anušić za Dnevnik Nove TV. Dodao je kako je Hrvatska uspjela zahvaljujući svima koji su bili spremni dati život za domovinu.

Komentirajući postrojavanje Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj 1991. godine, istaknuo je kako je tada tek mali broj ljudi imao oružje, ali da su upravo u njih građani polagali sve nade. „U njih smo svi polagali nade da će oni biti ti koji će nas obraniti i da će nam to biti dovoljno ili da će nam barem dati nadu“, rekao je Anušić. Govoreći o današnjim Oružanim snagama, poručio je kako Hrvatska prolazi kroz najveći proces modernizacije vojske u posljednjih 35 godina. „Danas su Oružane snage u procesu modernizacije, povijesne modernizacije, rekao bih prve u ovih 35 godina. Već sada je to neprepoznatljiva vojska u odnosu na ono vrijeme, ali za tri godine, kada budemo potpuno završili modernizaciju, naša vojska bit će jedna od najmodernijih manjih vojski u svijetu i NATO-u“, istaknuo je ministar.

+9 Akcijske scene na Jarunu: Hrvatska vojska pokazala što sve može, letjeli i Rafalei Izvor: Cropix / Autor: Ronald Gorsic