Plenković: Valentić je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj političkoj povijesti

Tijekom njegovog premijerskog mandata, zahvaljujući stabilizacijskom programu i uvođenju nove nacionalne valute, stvoreni su preduvjeti za zaustavljanje inflacije, kao i za pripremu i provedbu ključnih vojnih operacija koje su dovele do kraja rata u Hrvatskoj. Ujedno, Hrvatska je tada zbrinula brojne izbjeglice i prognanike, istaknuo je Plenković.

Obnašajući u dva mandata dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, Nikica Valentić svoj je obol dao i u zakonodavnoj vlasti, dodao je.

"Odlaskom Nikice Valentića izgubili smo prijatelja, suradnika i državnika, koji je sjedinjavao znanje, rad i iskustvo te svojom ličkom tvrdoglavošću, kako je sam znao reći, svladavao prepreke i rješavao probleme", naglasio je premijer Plenković, koji je sućut obitelji Nikice Valentica izrazio u ime Vlade i svoje osobno.

Nikica Valentić, bivši hrvatski premijer i saborski zastupnik HDZ-a u dva mandata, umro je u srijedu u 73. godini. Rođen je 1950. u Bilaju kod Gospića. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao član HDZ-a bio je saborski zastupnik u dva mandata od 1992. do 1993. godine i od 1995. do 2000. godine, te predsjednik Vlade RH od travnja 1993. do studenoga 1995.