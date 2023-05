Preminuo bivši premijer Nikica Valentić

Nikica Valentić rođen je 1950. u Bilaju kod Gospića. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Kao član Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) bio je saborski zastupnik u dva mandata od 1992. do 1993. godine i od 1995. do 2000. godine, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske od 3. travnja 1993. do 7. lipnja 1995.