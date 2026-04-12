Plenković: Upravo sam se čuo s Magyarom...

12.04.2026 u 21:55

Plenković i Magyar
Plenković i Magyar
Hrvatski premijer Andrej Plenković telefonski se čuo s čelnikom Tisze Peterom Magyarom i čestitao mu na uvjerljivoj pobjedi na izborima u Mađarskoj.

'Upravo sam se telefonski čuo s Peterom Magyarom te njemu i TISZA-i čestitao na uvjerljivoj pobjedi na izborima u Mađarskoj. Uz jasan mandat mađarskih birača poželio sam mu brzo i uspješno formiranje nove vlade te puno uspjeha u radu. Radujem se daljnjem jačanju suradnje Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnoj, tako i na europskoj razini. Naš je cilj unaprijediti politički dijalog , produbiti gospodarsku i energetsku suradnju te otvorena pitanja rješavati u dobrosusjedskom i partnerskom ozračju, napisao je premijer na X-u i dodao da se raduje daljnjem jačanju suradnje Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnoj, tako i na europskoj razini.

Orban priznao poraz

Premijer na odlasku Viktor Orbán priznao je u nedjelju poraz na parlamentarnim izborima, rekavši u govoru da je "rezultat jasan i bolan".

Na temelju 53,45 posto prebrojanih glasova oporbena stranka Tisza Petera Magyara dobiva 136 mjesta u parlamentu od njih 199, dok Orbanov Fidesz ima 56.

Magyar je na Facebooku napisao da mu je predsjednik vlade na odlasku čestitao u telefonskom razgovoru na izbornoj pobjedi koja trenutno znači dvotrećinsku većinu u parlamentu.

"Premijer Viktor Orban upravo me nazvao kako bi mi čestitao na našoj pobjedi", napisao je.

Izbore je obilježila i rekordna izlaznost sa 77,8 posto birača koji su glasali do 18,30 sati, objavilo je izborno povjerenstvo.

