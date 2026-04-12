Viktor Orban je priznao poraz

Premijer na odlasku Viktor Orbán priznao je u nedjelju poraz na parlamentarnim izborima, rekavši u govoru da je "rezultat jasan i bolan"
Na temelju 53,45 posto prebrojanih glasova oporbena stranka Tisza Petera Magyara dobiva 136 mjesta u parlamentu od njih 199, dok Orbanov Fidesz ima 56.
Magyar je na Facebooku napisao da mu je predsjednik vlade na odlasku čestitao u telefonskom razgovoru na izbornoj pobjedi koja trenutno znači dvotrećinsku većinu u parlamentu.
"Premijer Viktor Orban upravo me nazvao kako bi mi čestitao na našoj pobjedi", napisao je.