Plenković u Umagu: Bombardirani smo brojnim neistinama od političkih protivnika, ali i naših kolega

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak u Umagu u kampanji za unutarstranačke izbore, da HDZ ne smije biti isključiv - mora držati do svojih vrijednosti, boriti se za svoj politički program i platformu, ali ne može i ne smije, kao najveća i najutjecajnija stranka, biti isključiv.

"To nisu radili ni kada se raspravljalo o proračunu. To je vrlo indikativno, to nije korak u jačanju unutarstranačke demokracije - što je onda tu cilj? Zar je cilj oslabiti HDZ", upitao je Plenković, dodavši kako misli da to nije korektno.

"Nisu korektne niti teze pojedinih stranačkih kolega, koji tvrde da smo mi 2017. trebali ići na izbore nakon što smo Mostu rekli 'doviđenja iz Vlade'. Tu tezu može netko govoriti iz privatnog stava i aspekta, no to nije stav HDZ-a", naglasio je predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković.

Dodao je da HDZ, u protekle tri i pol godine, nije niti jedan element napravio a da nije bio planiran u programu, osim upravljanja krizama, od brodogradilišta do Petrokemije. "Osobno ne vidim da HDZ koalira sa SDP-om osim ovdje u Umagu", našalio se Plenković.

Naglasio je da HDZ ima svoju platformu, svoju snagu i samopouzdanje, postignuća i rezultate ali ne smije biti isključivi, jer, dodao je, "kada najjači postanu isključivi onda društvo ima problem".