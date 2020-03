Plenković u Umagu s hotelijerima: Imamo mjere za pomoć turizmu u slučaju eskalacije koronavirusa i migrantske krize

Vlada vodi računa o interesima hrvatskog turizma, izjavio je u ponedjeljak u Umagu premijer Andrej Plenković, dodavši da će se u dogovoru s pojedinim resorima poduzimati mjere kako bi se olakšale eventualne opasnosti u slučaju eskalacije problema s koronavirusom i migracijskom krizom. Predsjednik Vlade Plenković i ministar turizma Gari Cappelli u Umagu su održali sastanka sa čelnicima nekoliko velikih hrvatskih hotelskih kuća.

"Nažalost imamo dvije iznenadne i nepredviđene situacije od koje se jedna tiče upravljanja cijelim procesom, koji se odnosi na koronavirus , do migracijske krize s obzirom na situaciju na tursko-grčkoj granici", izjavio je Plenković, poručivši da Vlada vodi računa o interesima hrvatskog turizma.

Vezano za sastanak u Umagu Plenković je rekao da su predstavnici hotelijera izrazili zadovoljstvo na koji način Vlada zajedno sa svim relevantnim službama, vodi ovaj proces s koronavirusom, vodeći računa o zdravlju i sigurnosti hrvatskih građana, i "bez kreiranja bilo kakve situacije koja bi generirala svojevrsnu paniku, što bi imalo negativne efekte na gospodarstvo i osobito na turizam".

"Na tom tragu vodit ćemo kontinuirani dijalog. Hrvatska intenzivno vodi i upravlja procesima rješavanja ove dvije situacije - kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini", poručio je premijer Plenković.

Dodao je da će potpredsjednik Vlade, ministar unutarsnjih poslova Božinović već u srijedu predsjedavati izvanrednim sastankom vijeća ministara unutarnjih poslova u Bruxellesu. Ministar turizma Gari Cappelli rekao je da su hotelijeri s pravom zabrinuti, no za sada sve još uvijek ide po planu, a hrvatski turizam je kumulativno još uvijek u plusu.

"Lani smo u prva tri mjeseca ostvarili 486 milijuna eura, dok se u prvih šest mjeseci inače ostvaruje 27 posto sveukupnog prometa u Hrvatskoj. Minusi će naravno biti, no za sada to nije primjetno, za sada imamo porast od pet posto dolazaka i dva posto noćenja. Ožujak će donijeti neke minuse, no za sada nema velikih otkazivanja", izvijestio je Cappelli.

Dodao je da se za sada situacije drže pod kontrolom a bude li potrebno, rekao je, "mi ćemo pomoći u toj izvanrednoj situaciji".

Ocijenio je da bi u ovom dijelu godine sigurno bilo više grupa turista jer je u tijeku razdoblje kongresa. Zagreb je trenutno u najtežoj situaciji jer u ovo vrijeme u glavnom gradu Hrvatske uobičajeno borave brojni Kinezi i Korejanci. "Nemojmo gledati Uskrs kao prijelomni trenutak za ovogodišnju sezonu. Pričekajmo još malo, 70 posto naših turista dolazi automobilom, tu je naša prednost", poručio je ministar Cappelli. Uskoro će se održati i izvanredna sjednica vijeća Turističke zajednice te ćemo ići na dodatne marketinške akcije, najavio je.

Direktor Hrvatske udruge turizma, Veljko Ostojić, rekao je da zabrinutost postoji, ali nema razloga za bilo kakvu paniku. "Otkazuju se određene manje grupe gostiju koje su trebale doći u predsezoni; otkazuju se određene manifestacije i kongresi, no pozitivno je da otkaza za glavnu turističku sezonu nema, premda je jasno kako imamo prilično usporen buking", istaknuo je Ostojić.