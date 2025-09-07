radni sastanak

Plenković u Dubrovniku ugostio Trumpove ljude: Pojasnili smo im važnost JANAF-a

I.V./Hina

07.09.2025 u 21:57

Premijer se u Dubrovniku sastao s američkog delegacijom
Premijer se u Dubrovniku sastao s američkog delegacijom Izvor: X (Andrej Plenković) / Autor: X
Bionic
Reading

Hrvatski premijer Andrej Plenković održao je u nedjelju u Dubrovniku radni susret s izaslanstvom Kongresa SAD-a i dužnosnicima Bijele kuće, koje je predvodio senator Lindsey Graham, predsjednik Odbora za proračun Senata

Plenković je u objavi na platformi X poručio kako Hrvatska i SAD nastavljaju razvijati bliske i partnerske odnose u nizu područja.

„Poseban naglasak stavljamo na daljnje jačanje suradnje u obrani, kao i u energetici vezano za LNG terminal na Krku. Pojasnili smo i strateški značaj JANAF-ova naftovoda kao dobavnog pravca nafte neruskog podrijetla za Hrvatsku i susjedne zemlje. Nakon uvođenja bezviznog režima i pristupanja Global Entry programu, Hrvatskoj je važno da se što skorije dovrši proces potvrde Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Zainteresirani smo za daljnje intenziviranje gospodarske razmjene i ulaganja između Hrvatske i SAD-a“, istaknuo je Plenković.

„Predstavio sam i reformske korake koje Hrvatska poduzima u pogledu pristupanja OECD-u, a u tom procesu očekujemo i nastavak podrške SAD-a. Razgovarali smo i o daljnjoj potpori Ukrajini i inicijativama za postizanje mira, krizi na Bliskom istoku i osiguranju humanitarne pomoći u Pojasu Gaze, ulaganjima u europsku obranu te suradnji u okviru NATO-a. U uvjetima globalnih neizvjesnosti, važnije je nego ikad jačati transatlantsko partnerstvo EU-a i SAD-a“, poručio je premijer.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je tijekom sastanka da dvije zemlje već godinama razvijaju sjajne odnose.

vezane vijesti

Riješili smo bezvizni ulazak hrvatskih građana u SAD, a ovaj sastanak je vezan za skoru potvrdu Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, za što treba određeno vrijeme. Govorili smo i o drugim važnim temama, od strateškog partnerstva i sigurnosti do ruske agresije u Ukrajini. Senator Graham zastupa SAD u Koaliciji voljnih. Govorili smo i bliskoistočnoj krizi te potvrdili zajedništvo u pomoći Ukrajini u njenoj borbi za slobodu, a podsjetili smo i na svježa hrvatska iskustva u postizanju punog suvereniteta“, rekao je između ostaloga Grlić Radman.

Uz Plenkovića i Grlića Radmana, na radnom sastanku sudjelovali su i potpredsjednik vlade i ministar financija Marko Primorac, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara te dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
zaoštravanje stava

zaoštravanje stava

Trump okreće ploču: Spreman sam kazniti Rusiju
očekuju se gužve

očekuju se gužve

Od ove jeseni uvode se nova pravila na granicama: Evo što se sve mijenja
'dosta nam je'

'dosta nam je'

FOTO Branitelji u Šibeniku prosvjedovali zbog festivala 'Fališ': Ne možete nam isprati mozak

najpopularnije

Još vijesti