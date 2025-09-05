Plenković položio kamen temeljac za prvi vrtić u Visokom

„To je sjajan primjer velikog ciklusa ulaganja u dječje vrtiće kojih je do sada u našim mandatima novoizgrađeno, obnovljeno ili prošireno više od 900. Jednako je tako s više od tisuću škola u Hrvatskoj, a slično je i s velikim ulaganjima u visoko i srednjoškolsko obrazovanje, sportske dvorane”, naglasio je premijer Plenković.

Za izgradnju Dječjeg vrtića Visoko, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dodijelilo je 764.484 eura bespovratnih sredstava kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., no načelnik Općine Visoko Dragutin Mateković kazao je da će zahvaljujući naknadnoj uredbi da se izgradnja vrtića pokriva s 2.500 eura 'po kvadratu', vrtić u Visokom biti gotovo 100 posto financiran iz NPOO-a.

Hrvatska je, rekao je, u ogromnom infrastrukturnom ciklusu investicija u obrazovni sustav kakav desetljećima ovdje nije viđen te izvijestio da je ukupan iznos sredstava u tu svrhu 2,7 milijardi eura.

Plenković: Svako dijete treba imati zajamčeno mjesto u vrtiću, bez obzira živi li u gradu ili maloj općini

„Projekt u Visokom dio je puno većeg mozaika koji nam daje za pravo da ćemo, do kraja ovog desetljeća, ostvariti naš cilj da svako dijete u Hrvatskoj, bez obzira živi li u centru glavnoga grada ili u nekoj manjoj općini, ima zajamčeno mjesto u dječjem vrtiću”, naglasio je Plenković.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs istaknuo je da je ulaganje u obrazovanje jedan od ključnih elemenata potpore ravnomjernom razvoju Republike Hrvatske.

„Tu je, u prvom redu, kako učiniti Hrvatsku mnogoljudnijom, kako ulagati u buduće generacije i kako mladim ljudima osigurati mogućnost da mirno i spokojno odlaze na svoja radna mjesta jer su sigurni da će im djeca biti zbrinuta”, rekao je Fuchs.

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak rekao je da je ponosan što se u svim krajevima županije grade novi vrtići. "O tome najbolje govori podatak da je u posljednjih osam godina, za vrijeme mandata aktualnog predsjednika Vlade, u našoj županiji završena ili pokrenuta izgradnja i dogradnja 30 vrtića i da će svaki grad ili općina će na svom području imati vrtić”, kazao je Stričak.

Dječji vrtić Visoko bit će površine 945,2 četvornih metara i moći će primiti ukupno 64-ero djece, raspoređenih u dvije jasličke i dvije vrtićke skupine. Izvođač radova je varaždinska Vodogradnja, a rok za dovršetak radova je 10 mjeseci.