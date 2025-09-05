Plenković u Virovitici: 'Činjenica je da smo tržište rada nadomjestili sa 160 tisuća stranaca'

Župan Virovitičko-podravski Igor Andrović na svečanoj je sjednici najavio ulaganja u visini 53 milijuna eura u svrhu uspostave jednosmjenske nastave. U zdravstvo se ulaže nikad veći novac, odnosno 23 milijuna eura koji se investiraju u energetsku obnovu nove zgrade virovitičke bolnice, izgradnju novog Zavoda za hitnu medicinu i druge projekte.

Nakon posjeta Domu zdravlja, Andrej Plenković uputio se u novoizgrađenu zgradu Državnog arhiva u Virovitici koja je otvorena prije tri mjeseca. Riječ je o jednom od osam arhiva čija se izgrdnja financirala kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a za njegovu izgradnju i opremanje utrošeno je 4,5 milijuna eura.

Ravnatelj Doma zdravlja Ivica Fotez izvijestio je premijera da se u stacionaru nalazi osam kreveta, a svaka soba ima svoj sanitarni čvor i tuš. Dodao je da je na nivou županijske primarne zaštite potrebno ukupno 20 postelja, a da će se taj cilj doseći ako se realiziraju planovi o prenamjeni prizemlja zgrade. Sama obnova stajala je 800.000 eura.

Kazao je da Županija izdvaja novac za potpore poljoprivrednicima i obrtnicima, a gospodarske aktivnosti nikad nisu bile veće od današnjih.

Premijer Plenković s govornice je kazao da je Hrvatska prije nekoliko godina bila na 61 posto prosječne razvijenosti BDP-a po glavi stanovnika, a prošlu smo godinu završili na 77 posto prosječne razvijenosti.

Gospodarski je rast iznad tri posto u drugom kvartalu što će nas, kazao je, uvrstiti među prvih pet zemalja EU po brzini rasta. Hrvatska, dodao je nikad nije imala tako visok postotak zaposlenih osoba te je tržite rada toliko dinamično da svatko tko želi može naći posao.

„Činjenica je da smo naše tržište rada nadomjestili sa 160.000 stranaca kako bi sve potrebe turizma, ugostiteljstva, građevine i ostalih sektora bile u potpunosti zadovoljene i servisirane“, izjavio je Plenković.

Najavio je veliki reformski zamah u svim sektorima, a izdvojio je priuštivo stanovanje za mlade obitelji. Ono je pak povezano s sveobuhvatnom populacijskom politikom koju provodi Vlada.

Govoreći o projektima spomenuo je za kraj rujna otvaranje posljednje dionice koridora 5C u Hrvatskoj koja se proteže od Belog Manastira do mađarske granice. Nekoliko dana nakon toga otvara se i obnovljena cijev Tunela Učka. Izrazio je svjesnost da je stanovnicima Virovitičko-podravske županije važan dovršetak brze ceste koja će spajati Mađarsku granicu preko Virovitice sa Zagrebom.

U pratnji premijera bile su, ministrica zdravlja Irena Hrstić te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.