Više od dva sata iznosili zamjerke: Arhitekti i urbanisti traže odgodu Zakona o prostornom uređenju

Hrvatska komora arhitekata i Udruga hrvatskih urbanista, kao i drugi stručnjaci na okruglom stolu u utorak navečer, tražili su od ministra graditeljstva Branka Bačića da odgodi donošenje Zakona o prostornom uređenju jer tvrde da u sadašnjem obliku nije spreman za donošenje

Više od dva sata struka je iznosila svoje zamjerke na zakon koji sutra ide u drugo čitanje u Hrvatski sabor. Osim što tvrde da nisu na pravi način, nego samo formalno, sudjelovali u proceduri izrade Zakona, tvrde i da je njihovih 10 točaka koje su Ministarstvu poslali prije dvije godine, samo polovično prihvaćeno. Izrazili su bojazan da će i ovaj zakon nastaviti negativne procese u prostoru. U prilog tezi da je zakon nekvalitetno izrađen, kažu, jest činjenica da je struka u javno savjetovanje poslala čak 1700 primjedbi. Na okruglom stolu, na kojem je i sam sudjelovao, ministar Branko Bačić izrazio je uvjerenost da se Zakonom itekako štiti prostor te da je nađena prava mjera i balans između zaštite prostora i gospodarskog razvoja.

Najviše polemika i kritika odnosilo se na urbanistički projekt kojem se daje, rekli su arhitekti i urbanisti, prevelika moć, koji derogira prostorne planove i praktički se jedinicama lokalne samouprave naređuje da s urbanističkim projektima usklade svoje prostorne planove. 'Slažemo se da treba ubrzati proceduru, ali ne treba narušiti hijerarhiju planova, vi da biste ubrzali proceduru, uvodite nered i da bi se dobilo to ubrzanje mora se uništiti cijeli sustav planiranja', rekao je, među ostalim, Krunoslav Šmit s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Gorana Ljubičić iz Zavoda za prostorno planiranje Primorsko-goranske županije tvrdi da urbanistički plan može biti dobar provedbeni akt, ali da je upitno da urbanistički projekt primjenjujemo protivno prostornim planovima. Jakopec: Zabrinjava mogućnost građenja izvan građevinskog područja 'Je li prihvatljivo graditi sunčane elektrane ili priuštivo stanovanje bez prostornog plana, jesmo li time otvorili Pandorinu kutiju i da se svakih par godina širi ono što se može graditi bez prostornog plana', upitala je. Ministar Bačić odgovorio je da urbanističkim projektom samo žele ubrzati gradnju, ali da se pri tom ne preskoči ništa bitno za očuvanje prostora. Istaknuo je i kako urbanistički projekt spaja tri procesa u jedan.