Plenković u društvu bivšeg premijera na obljetnici raketiranja Banskih dvora: "Taj dan je bio presudan"

U povodu obilježavanja 34. obljetnice raketiranja Banskih dvora premijer Andrej Plenković i tadašnji premijer Franjo Gregurić položili su u utorak vijenac na spomen-ploču na zgradi Vlade te istaknuli važnost prisjećanja na teški put Hrvatske do samostalnosti.

Važnim je istaknuo da dionici tog procesa i dalje podsjećaju hrvatsku javnost na teški put koji je Hrvatska prošla kako bi stekla svoju samostalnost, slobodu, demokraciju i postala subjekt međunarodnog prava.

"Taj 7. listopad 1991 . uistinu je bio presudan - dan nakon toga Hrvatski sabor svojim je odlukama raskinuo sve državno-pravne sveze s bivšom zemljom i Hrvatska se snažno okrenula putu međunarodnog priznanja, koji je nakon nekoliko individualnih priznanja došao od tadašnje Europske zajednice 15. siječnja 1992.", rekao je Plenković.

Dodao je kako danas, 34 godine kasnije i na temelju Domovinskog rata , postoje druge odgovornosti - da se zaokruži međunarodni položaj Hrvatske, osnaži gospodarstvo , unaprjeđuje ekonomski i socijalni standard građana, prate globalni trendovi i sačuva socijalna kohezija kao jedna od glavnih vrijednosti suvremenog hrvatskog društva.

Plenković; Hrvatska je u krizama pokazala svoju snagu

Plenković je naveo kako je država, upravo na tom tragu, u zahtjevnim krizama zadnjih pet godina pokazala svoju snagu.

"Nijedan drugi akter nije mogao tako snažno stati uz hrvatske građane i gospodarstvo kao što je stala hrvatska država, a ona je nastala u tim sudbonosnim trenutcima 1990. 1991. i 1992. godine. Zato je ta snažna poveznica ljudi koji su iznijeli te presudne trenutke i nas danas i dalje važna i presudna", rekao je premijer.

Raketiranja Banskih dvora na Markovom trgu, gdje je tada bio predsjednički ured prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, koji je u trenutku napada imao sastanak, prisjetio se i treći predsjednik Vlade Franjo Gregurić. Naveo je kako se raketiranjem željelo uništiti vrh Hrvatske, ubiti predsjednika Tuđmana i rukovodstvo Hrvatske te tako onemogućiti ono što se dogodilo samo dan kasnije - donošenje odluke o samostalnosti.

Dodao je kako je Hrvatska u kratkom periodu, od ljeta 1991. do ljeta 1992., dobila ono što je mnogima i u današnjim uvjetima nemoguće te je posebno istaknuo važnost obilježavanja herojske borbe u stvaranju države koja je u 35 godina stvorila dobru bazu za daljnji kvalitetan razvoj.