Još jedan pokušaj: Francuski premijer jučer dao ostavku, ali probat će opet sastaviti Vladu

Iako je u ponedjeljak dao ostavku nakon što je u nedjelju izabrao svoje ministre Sebastien Lecornu

Francuski premijer na odlasku Sebastien Lecornu u utorak započinje posljednji, dvodnevni pokušaj pregovora s drugim strankama, dan nakon što odstupio s funkcije u rekordno kratkom roku. Lecornu, čija je vlada imenovana u nedjelju navečer, bio je premijer do ponedjeljka, kad su je odbili i saveznici i oporba. Time je postala najkraća vlada suvremene francuske povijesti.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak mu je zadao da održi pregovore o formiranju vlade, a za rok je odredio srijedu navečer. Političari drugih stranaka iznenađeni su takvim potezom predsjednika, a neki tvrde da iza njega stoji samo pokušaj kupovanja vremena, gotovo mjesec dana otkako je Lecornu nominiran. „Kao i mnogi Francuzi, ja više ne shvaćam predsjednikove odluke”, rekao je Gabriel Attal, centristički zastupnik i bivši premijer pod Macronom.