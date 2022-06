Plenković: 'To što Milanović radi je sramota za Hrvatsku'

Središnji odbor HDZ-a održao je sjednicu u zagrebačkom hotelu Westin, nakon koje se novinarima obratio premijer Andrej Plenković. Najavio je da će Dragan Čović i predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber biti među gostima Općeg sabora HDZ-a u subotu. Glavne teme današnje sjednice Središnjeg odbora HDZ-a bile su političke aktivnosti, rast cijena i smanjenje udara na građane te sadržaj Općeg sabora

Plenković se pritom osvrnuo na današnje izjave predsjednika RH Zorana Milanovića.

'Nastavlja se tirada relativiziranja ruske agresije. Milanović već pola godine zastupa stavove Moskve, a ne Hrvatske, to je jasno kao dan i nažalost je tako. Sve njegove izjave su na veliku sramotu Hrvatske i hrvatskog naroda. Nije on jedini, postoje i saborski zastupnici oporbe. Mi smo konzistentni, a nažalost i on, relativizira agresiju i vodi politiku koja bi trebala pustiti Rusiju da radi što hoće. To je velika sramota', rekao je Plenković.

Prokomentirao je i sankcije protiv Marinka Čavare koje smatra neutemeljenima. Čavara mu je, dodao je, prijatelj te je poručio da će Hrvatska biti uz njega.

'Prvi koji se usprotivio sankcijama koje se odnose na Ministarstvo financija SAD-a jučer donesene protiv Marinka Čavare bio je Radman, prije prijatelja Moskve. Ne vidim što se tom odlukom htjelo postići, to je neka osobna poruka političkog karaktera, po mom mišljenju promašena', smatra Plenković.