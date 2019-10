Plenković: Školskim sindikatima ponudili smo povećanje od 2 posto

Premijer Andrej Plenković izjavio je u petak da je Vlada sindikatima u školstvu ponudila najviše što ove godine može ponudili - povećanje koeficijenata složenosti poslova za 2 posto, te poručio kako se mora pronaći balans.

Na zahtjev školskih sindikata za 6-postotnim povećanjem koeficijenata složenosti poslova u obrazovanju, Vlada je u razgovorima ponudila 2 posto, kazao je Plenković na konferenciji za novinare dodavši da je to ono što se može napraviti u ovoj godini.

Ne mogu se obvezati na nešto za što nisam napravio izračun

"Ponudili smo i nastavak razgovora kasnije. No, u ovom trenutku, kada nemam cijelu sliku za proračun za iduću godinu, ne mogu se obvezati na nešto za što nisam napravio izračun. To nisu mali iznosi, oni se odnose na veliki broj ljudi, za to treba imati proračunska sredstva", rekao je Plenković.