'Divjak mi je najsimpatičnija u Vladi, a to što ona ne zna, to je problem premijera koji je drži'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na aktualnom je satu Gradske skupštine Grada Zagreba ponovno u svom stilu, u kontekstu asistenata u nastavi, kritizirao ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak

'Mene pitate zašto Divjak nije obavila posao s asistentima u nastavi?!? Nemojte me svađati s ministricom, ona mi je najsimpatičnija u Vladi, a to što ona ne zna, to je problem premijera koji je drži', kazao je Bandić u Ćirilometodskoj na početku skupštinskog aktualca, javlja N1.