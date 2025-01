Plenković: Primorac je budućnost Hrvatske, Milanović je lažljivac

Tu su stvari potpuno jednostavne, naglasio je Plenković. "Mi poštujemo svakog birača i njegov izbor, ali baš da ljudi biraju nekoga tko nije napravio ništa u pet godina, tko nema program za idućih pet godina, onda je to loše za državu", ocijenio je.

"Ovo je kampanja u kojoj predstoji ključna stvar, a to je sučeljavanje jedan na jedan koje je sutra i tu će hrvatski narod imati prigodu vidjeti zašto je loše da se izabere Milanovića, a dobro da se izabere Primorca", rekao je.

Primorac je dobar za budućnost Hrvatske, za njenu Zapadnu orijentaciju, poštivanje Ustava, vladavine prava u odnosu na Milanovića koji nudi pet godina istoga, a to je ništa, ustvrdio je.

Dok Primorac ističe da s Plenkovićem nije izravno komunicirao od izborne noći, predsjednik HDZ-a i Vlade poručuje da su se vidjeli puno puta.

Komentirajući izjavu ministra obrane Ivana Anušića koji je rekao da bi on prihvatio biti predsjednički kandidat da je Predsjedništvo stranke to od njega zatražilo, Plenković je ponovio da su proveli konzultacije unutar stranke i pitali sve da li bi netko to htio, uključujući i Anušića, te da nitko nije htio.

"Anušić je čak bio najfer, rekao je 'ako baš treba, mogu ja', ali je na kraju rekao da ne bi. Tako da pokušaji stvaranja klice nezadovoljstva u HDZ-u neće proći. Da je netko od njih silno htio, bio bi kandidat", rekao je.

Plenković građanima: Ne vjerujte Milanoviću

Na pitanje kada će Vlada poslati u saborsku proceduru izmjene Zakona o obrani, nije konkretno odgovorio. "Kad bude", rekao je bez otkrivanja detalja o samim izmjenama Zakona.

Upitan hoće li se izmjenama ići u smanjenje ovlasti predsjednika Republike, koji je Vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske, Plenković je poručio da to nije tema Zakona.