Plenković: Pozdrav 'za dom spremni' je već sad nedopušten, temu ljevica pokušava ispolitizirati

Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a predsjednik stranke Andrej Plenković obratio se novinarima kazavši da se tema pozdrava 'za dom spremni' pokušava ispolitizirati, 'mahom od aktera s lijevog političkog spektra', što smatra da je neprihvatljivo

'Pozdrav je i sada već nedopušten, to nitko ne dovodi u pitanje. Poluincident u Kninu policija je prijavila, i stvar je na sudu. Na sudovima je da donesose svoje odluke. Ta tema je, što se mene tiče, vrlo jasna. A treba li ići u Kazneni zakon ili ne, kao što znate to je izvorna inicijativa gospodina Krausa, a manje drugih zastupnika, mi ćemo o tome razgovarati, ali i sada je nedopušteno', kazao je Plenković prenosi N1, dodavši kako vidi da ima dokoličara koji promišljaju što to kome znači: 'To je nedopušteno sada, sankcionira se i sudovi trebaju donositi odluke.