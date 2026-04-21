USKORO ODLUKA?

Habijan o izboru ustavnih sudaca: Vrijeme je za konačan dogovor

I.H./Hina

21.04.2026 u 14:43

Damir Habijan
Damir Habijan
Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je u utorak, prije početka zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, kako se pregovori o izboru ustavnih sudaca približavaju kraju te je izrazio optimizam da bi dogovor uskoro mogao biti postignut

"Bližimo se, ja se nadam kraju, optimističnom”, rekao je Habijan, prije početka zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, odgovarajući na novinarsko pitanje o napretku razgovora, dodavši kako je realan, ali i da smatra da je vrijeme za konačan dogovor.

vezane vijesti

Naglasio je kako je nužno popuniti sastav Ustavnog suda te osigurati izbor njegova predsjednika i vodstva, istaknuvši da su od početka pristupili razgovorima konstruktivno i proaktivno.

“Čuli ste i naše prijedloge, razgovori idu u tom smjeru i očekujem da će uskoro biti postignut dogovor”, rekao je Habijan.

vezane vijesti

POTPISANI SPORAZUMI

POTPISANI SPORAZUMI

Francuski div nudi nam moćne korvete: 'Gradile bi se u Hrvatskoj, otvorilo bi se više od 1000 radnih mjesta'
izvanredna situacija

izvanredna situacija

Europska zemlja upozorila građane: Spremite torbu za bijeg i zalihe za 72 sata
nova afera

nova afera

Oglasio se velemajstor kojeg je šahovski savez prijavio DORH-u

