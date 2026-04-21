Habijan o izboru ustavnih sudaca: Vrijeme je za konačan dogovor

"Bližimo se, ja se nadam kraju, optimističnom”, rekao je Habijan, prije početka zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, odgovarajući na novinarsko pitanje o napretku razgovora, dodavši kako je realan, ali i da smatra da je vrijeme za konačan dogovor .

Naglasio je kako je nužno popuniti sastav Ustavnog suda te osigurati izbor njegova predsjednika i vodstva, istaknuvši da su od početka pristupili razgovorima konstruktivno i proaktivno.

“Čuli ste i naše prijedloge, razgovori idu u tom smjeru i očekujem da će uskoro biti postignut dogovor”, rekao je Habijan.