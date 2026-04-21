Đujić o imenima ustavnih sudaca: 'S HDZ-om nije postignut nikakav dogovor'

„S HDZ-om nije postignut nikakav dogovor . HDZ je u proteklih nekoliko mjeseci učestalim ultimatumima, uvjetima, povezivanjima izbora predsjednika Vrhovnog suda i tri suca Ustavnog suda toliko zakomplicirao cijeli proces da se nalazimo u povijesno najvećoj blokadi pravosudnog sustava od neovisnosti”, kazao je Đujić novinarima u Saboru.

Upravo zbog toga, ističe, prvi potez je na HDZ-u i nismo se puno odmaknuli. Dogovora za sada nema zato što mi iz opozicije tražimo da HDZ razdvoji ova dva procesa koji uporno spajaju i dok se to ne dogodi, ne možemo napraviti korak dalje, poručio je. Prvi korak bi bio da vladajući deblokiraju izbor predsjednika Vrhovnog suda na sjednici Odbora za pravosuđe, za što su prošli tjedan imali priliku, ali su sedmi put zablokirali, i dok se to ne dogodi, dalje ne možemo ići, kazao je.

„Nisu dogovorena nikakva dva imena, kako tvrde u HDZ-u, jer prvo tražimo deblokadu izbora čelne osobe Vrhovnog suda. U neformalnim razgovorima smo spominjali sedam, osam imena, no, nulta pozicija je donošenje mišljenja o kandidatima za Vrhovni sud na Odboru za pravosuđe kako bi predsjednik Republike mogao uputiti svoj prijedlog Hrvatskom saboru. Nakon toga možemo razgovarati o imenima za Ustavni sud”, napomenuo je.

Pojasnio je da oporba želi izabrati tri suca Ustavnog suda koji će neovisno o svojim političkim uvjerenjima štititi Ustav RH i interese građana, ali po modelu da oporba predloži jedno ime, vladajući drugo i da se oko trećeg usuglašavaju te da ne dolazi u obzir da izaberu samo 'jedan-jedan'. „Izabrat ćemo sva tri ili nijednoga”, iznio je stav lijeve opozicije.

Dodao je da su o imenima za ustavne suce neformalno razgovarali, ali da nisu još ništa usuglasili ni dogovorili. Kada će se to riješiti ovisi o HDZ-u koji mora raspetljati ovaj proces donošenjem mišljenja na Odboru za pravosuđe, naglasio je.

Cijela ova situacija oko pravosuđa je slika onoga što HDZ radi u državi, a to je porobljavanje institucija, preuzeli su sve civilne udruge, sve sportske saveze, no, očito je da su bacili šapu na sve institucije u zemlji, a ono što ne mogu porobiti, poput Ustavnog i Vrhovnog suda, to blokiraju i pokušavaju učiniti nefunkcionalnim, ocijenio je Đujić.