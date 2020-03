Plenković oštro o protukandidatima: Pretjeruju sa šupljim pričama, a Kovač prvo treba napraviti jednu stvar

Upitan kako tumači poziv svoga protukandidata za čelno mjesto u HDZ-u Mire Kovača da odredi mjesto i vrijeme javnog sučeljavanja, premijer Andrej Plenković odgovorio je u Puli kako ne zna je li se Kovač 'ispričao članicama i članovima HDZ-a budući da ih je podcijenio, ponizio i uvrijedio kazavši da se boje te da bi eventualno bili u strahu zbog gubljenja posla'

'To je katastrofalna izjava bilo koga koji pretendira biti na čelu HDZ-a, najjače stranke u Hrvatskoj koja ima odgovornost da vodi Vladu. Sučeljavanje će biti, gdje i kada dogovorit će stožeri. No, bilo dobro da najprije Kovač ovo napravi. Bit će mu lakše kod članova, to mu ja prijateljski savjetujem', poručio je Plenković

Dodao je kako pojedinci poput Kovača te ostalih HDZ-ovih kandidata iz Opcije za promjene poput Davora Ive Stiera i Milijana Brkića dosad nisu nijednom uzeli riječ u Saboru, 'a sada su tako grlati'.