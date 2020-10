Plenković ostao bez riječi na Milanovićeve izjave, na sva pitanja ironično odgovarao: Mislim da su to sjajne izjave

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Bruxellesu je odgovarao na novinarska pitanja koja su se uglavnom odnosila na izjave Zorana Milanovća

Zamoljen da komentira izjavu Zorana Milanovića da bi trebalo birati samo ponude NATO članica (SAD, Francuska) za nabavu borbenih zrakopova, Plenković je rekao: 'Ja mislim da su to sjajne izjave'.

Zamoljen da prokomentira izjavu Milanovića koji je lockdown nazvao 'tlapnjom', premijer je rekao: 'Mislim da su to sjajne izjave. Kažem vam da su izjave sjajne. Pa vi njega to pitajte sve. To je još jedna u nizu sjajnih izjava.

Na upit ima li komentar na Milanovićevu izjavu o Daliji Orešković i Marijani Puljak kao 'samodopadnim narikačama', Plenković je još jednom kazao: Nemam. Sve je rečenu tu već.