Milanović proširio frontu na pravobraniteljicu i udrugu B.a.B.e.: 'Za Višnju Ljubičić niti ne znam, a one bi trebale mijenjati ime'

Nakon što je jučer saborske zastupnice Daliju Orešković i Marijanu Puljak nazvao 'samodopadnim narikačama', predsjednik Zoran Milanović se u Gati kod Sinja još jednom osvrnuo na burne reakcije koje su uslijedile nakon te izjave. Isprovocirala ga je reakcija pravobraniteljice za ženska prava Višnje Ljubičić, koja je taj njegov istup ocijenila seksizmom, a u današnjoj verbalnoj eskapadi 'stradala' je i udruga za zaštitu ženskih prava B.a.B.e.

Ilustrirajući jezik kojim komunicira Dalija Orešković , Milanović je citirao njezinu izjavu od prije dvije godine, kad je u emisiji 'Nedjeljom u 2', rekla sljedeće: 'Ajmo ovako: koja je njezina osnovna uloga? Brinuti o usklađenom djelovanju državne vlasti. Ja ne znam je li to zbog umjetnih trepavica ili zbog toga što je potkapacitirana za funkciju koju obavlja, ali meni se čini da njoj nešto magli pogled na stvarno stanje u državi, u smislu kako njezini građani žive', rekla je Orešković potkraj 2018.

Komentirajući ovu izjavu, Milanović je rekao:

'Ako ulaziš u ring, nemoj mi donositi nož sa sobom. Očekuj i budi spreman da ti se uzvrati na isti način. Osobe koje se služe ovakvim rječnikom moraju biti spremne da im se odgovori. Kad sam rekao 'samodopadna narikača' taj pridjev ima dodatnu težinu', rekao je Milanović koji je narikače usporedio s - guslarima te ustvrdio da dodatak pridjeva 'samodopadna' tom izrazu daje drugo značenje.

'Postoje ljudi koji prigodno rade svoj posao, koji nisu fer, ali ne sjećam se da je bilo tko reagirao na ovaj napad na predsjednicu. Recimo, udruga B.a.b.e. je tako neukusan naziv za žensku udrugu, mijenjajte taj naziv, ne čini vam dobro!', rekao je Milanović.

Potom je progovorio o osudi pravobraniteljice Višnje Ljubičić.

'Drago mi je da se javila pravobraniteljica - znate li kako se zove ta osoba? Višnja Ljubičić? Znate li od kad je ta osoba na toj dužnosti - od 2011! S gospođom Slojšak surađujem, a za ovu niti ne znam, tako ona radi taj posao', rekao je i nastavio:

'Govore mi: Nemoj to, skrećeš pažnju s bitnoga, ali to bitno sam ja prvog dana otvorio kao temu. Te dvije gospođe (Orešković i Puljak) ometale su misaoni tok onoga što je bitno. Usput, gospođa Orešković je rekla da se tamo okupljaju kriminalci i prostitutke. Tamo sam upoznao Jagodu Buić, zagrebačku partijanericu u 88. godini, akademike, profesore ekonomije... Petnaest godina se bavim ovim poslom, i baš sad me upozoravaju na vrijeđanje žena. Baš sad!