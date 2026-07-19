Evo što je Tuchel rekao nakon što je Engleska osvojila broncu

Englezi su odigrali gotovo savršeno prvo poluvrijeme i na odmor otišli s golemih 4:0. Declan Rice pogodio je već u trećoj minuti, Ezri Konsa povisio je u 18., a Bukayo Saka s dva gola, u 37. i prvoj minuti sudačke nadoknade, doveo Francusku na rub potpunog potopa.

Ipak, drugo poluvrijeme ponudilo je potpuno drukčiju utakmicu. Francuska se vratila golovima Kyliana Mbappéa u 48. i 66. minuti te Bradleyja Barcole u 54. minuti, smanjivši rezultat na 4:3. Tuchel je nakon susreta priznao da ga je fizičko stanje njegove momčadi zabrinjavalo mnogo više od mentalnog.

'Odigrali smo briljantno prvo poluvrijeme, a zatim je uslijedilo turbulentno drugo. Mogla se vidjeti razlika koju čini samo jedan dan odmora, kao i razlika u rasporedu. Nakon posljednjih nekoliko tjedana bili smo strašno umorni i potpuno ispražnjeni', rekao je engleski izbornik za BBC Sport.

Engleska je tijekom turnira imala zahtjevniji raspored, duža putovanja i manje vremena za oporavak od Francuske. Tuchel je upravo u tome pronašao objašnjenje velikog pada svoje momčadi u nastavku.

'Francuzi su između polufinala i ove utakmice imali jedan dan više za odmor i pripremu. Uz to su putovali znatno manje od nas. Mi smo igrali na velikoj vrućini i na nadmorskoj visini, zbog čega sam se bojao kako ćemo fizički izdržati utakmicu', objasnio je Tuchel.

Njegovi strahovi pokazali su se opravdanima kada su engleski igrači u drugom poluvremenu počeli osjećati grčeve i posljedice velikog umora. Francuska je pritiskala i bila na korak od potpunog povratka, ali Englezi su ipak pronašli snagu za završni udarac.

Saka je u 87. minuti realizirao kazneni udarac, kompletirao hat-trick i povisio na 5-3. Ousmane Dembélé smanjio je u šestoj minuti sudačke nadoknade, no Jude Bellingham dvije minute kasnije postavio je konačnih 6-4.

Tuchel je nakon dramatične završnice bio posebno ponosan na mentalnu snagu svojih igrača.

'U drugom poluvremenu mogli ste vidjeti grčeve i sav taj umor, ali ni u jednom trenutku nisam se bojao za mentalitet momčadi. Moram im uputiti ogroman kompliment i iskazati puno poštovanje. Način na koji su prošli kroz sve probleme bio je apsolutno briljantan', poručio je.

Engleski izbornik uvjeren je da je ova generacija tijekom Svjetskog prvenstva izgradila nešto što nadilazi samu brončanu medalju.

'Već sam rekao da je ova momčad stvorila nešto vrlo posebno. U ovoj utakmici ponovno je to pokazala', zaključio je Tuchel.