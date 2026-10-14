Zagreb ne popušta Podgorici: Hrvatska postavila osam uvjeta za ulazak Crne Gore u EU, u igri je i veto

Hrvatska je državama članicama Europske unije dostavila dokument u kojem navodi osam zahtjeva koje Crna Gora mora ispuniti prije pristupanja Uniji. Među njima su odšteta bivšim zatočenicima logora Morinj, procesuiranje ratnih zločina, povratak školskog broda Jadran i rješavanje graničnih pitanja. Zagreb dio zahtjeva izravno povezuje sa zatvaranjem pregovaračkih poglavlja 23 i 31, čime bi neriješeni bilateralni sporovi mogli utjecati na brzinu crnogorskog pristupanja EU-u

Hrvatska je početkom ovog tjedna ostalim članicama Europske unije dostavila dokument u kojem detaljno obrazlaže svoja stajališta o otvorenim pitanjima s Crnom Gorom i uvjetima koje Podgorica mora ispuniti prije ulaska u Uniju, doznaje Radio Slobodna Europa (RSE) iz diplomatskih izvora. U dokumentu, u koji je RSE imao uvid, Zagreb naglašava da ključna otvorena pitanja moraju biti riješena prije crnogorskog pristupanja EU-u. Hrvatska pritom poručuje da je konkretan napredak u rješavanju sporova nužan za osiguravanje široke javne, političke i parlamentarne potpore članstvu Crne Gore, uključujući ratifikaciju pristupnog ugovora u Hrvatskom saboru. Dio zahtjeva povezan je sa zatvaranjem poglavlja 23, koje obuhvaća pravosuđe i temeljna prava, te poglavlja 31, koje se odnosi na vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku.

Šest zahtjeva povezanih s ratnim nasljeđem i pravima građana Najveći dio hrvatskih zahtjeva odnosi se na posljedice ratova devedesetih godina. Prvi je zahtjev isplata odštete hrvatskim državljanima koji su bili zatočeni u logoru Morinj. Prema hrvatskim podacima, od listopada 1991. do kolovoza 1992. ondje je bilo zatočeno više od 300 hrvatskih državljana, uglavnom s dubrovačkog područja.

Drugi zahtjev odnosi se na očuvanje spomen-ploče u Morinju, koju su ministri dviju država zajednički otkrili 10. listopada 2022. godine. Hrvatska upozorava da je oko ploče naknadno postavljen veliki metalni okvir, za koji smatra da bi mogao poslužiti za njezino prekrivanje izvan službenih komemoracija. Treći zahtjev odnosi se na promjenu imena gradskog bazena u Kotoru, koji nosi ime vaterpolista Zorana Gopčevića. Hrvatska strana navodi da je Gopčević bio stražar u logoru Morinj tijekom 1991. i 1992. godine. Zbog toga su hrvatski vaterpolski klubovi odbijali igrati na tom bazenu, a reprezentacija je najavljivala bojkot Superfinala Svjetskog kupa 2025. godine. Spor je tada izbjegnut premještanjem utakmica hrvatske reprezentacije u Budvu.

Hrvatska traži informacije o 14 nestalih osoba Četvrti zahtjev odnosi se na rasvjetljavanje sudbine 14 hrvatskih državljana nestalih tijekom ratnih zbivanja. Zagreb traži punu suradnju crnogorskih vlasti, razmjenu informacija i pristup relevantnim arhivima. Peti zahtjev odnosi se na procesuiranje ratnih zločina, uključujući odgovornost zapovjednog kadra. Prema hrvatskom dokumentu, u Crnoj Gori dosad nije donesena nijedna presuda za ratne zločine na temelju zapovjedne odgovornosti. Šesti zahtjev odnosi se na rješavanje imovinskih prava hrvatskih obitelji, među kojima je 51 obitelj iz Tivta, kao i druge obitelji iz Boke kotorske. Zagreb upozorava da njihovi zahtjevi nisu riješeni unatoč pravomoćnim sudskim presudama ili dugotrajnim postupcima. Hrvatska pritom uspoređuje njihov položaj sa zakonom iz 2021. godine kojim je zemljište u uvali Valdanos vraćeno bivšim vlasnicima, većinom pripadnicima albanske manjine, te upozorava na nejednak tretman. Brod Jadran i granica ključni za poglavlje 31 Preostala dva zahtjeva Hrvatska povezuje s pregovaračkim poglavljem 31, čije je zatvaranje blokirano od 2024. godine. Blokada je uslijedila nakon što je crnogorski parlament usvojio rezoluciju o Jasenovcu. Jedno od ključnih otvorenih pitanja jest povratak školskog broda Jadran. Hrvatska tvrdi da se brod 1991. godine, kada je počeo rat, nalazio u Crnoj Gori na remontu te da joj pripada na temelju Sporazuma o pitanjima sukcesije iz 2001. godine.

Školski brod Jadran Izvor: Cropix / Autor: Cropix







Školski brod Jadran Izvor: Cropix / Autor: Cropix