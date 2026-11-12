INCIDENT U ILICI

Jednog od tehničara s Jankomira policija je upoznala još ljetos

M.Č.

12.11.2026 u 16:27

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak
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Jedan od četvorice medicinskih tehničara osumnjičenih za ubojstvo Kristiana Josipa Periša u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru ranije je imao problema s policijom.

Riječ je o 28-godišnjem I. B., kojeg su policajci sredinom lipnja zatekli pijanog na Črnomercu, nakon čega ih je počeo vrijeđati, piše Jutarnji.

Incident se dogodio 14. lipnja oko četiri sata ujutro u Ilici, nedaleko od tramvajskog okretišta. I. B., kojemu su izmjerena 2,24 promila alkohola u krvi, nalazio se u društvu prijateljice prema kojoj je policija upravo postupala.

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Posvađao se s policijom

Nezadovoljan intervencijom, počeo je vikati i mahati rukama. ‘Koji vam je ku*ac? Jeste normalni? Prestanite to raditi, debili jedni’, izgovorio je policajcima.

Policajci su potom pokušali legitimirati i njega, no nije imao osobnu iskaznicu. Zadržali su ga do triježnjenja, a zatim prijavili zbog narušavanja javnog reda i mira te kršenja Zakona o osobnoj iskaznici, piše Jutarnji list.

Priznao krivnju i platio kaznu

Pred prekršajnom sutkinjom 28-godišnjak je priznao krivnju te dobio novčanu kaznu od 720 eura, umanjenu za 39,82 eura zbog dana provedenog u policijskom pritvoru. Oslobođen je sudskih troškova, odrekao se žalbe i kaznu platio u roku.

I. B. sada se nalazi u istražnom zatvoru u Remetincu, zajedno s još trojicom medicinskih tehničara osumnjičenih za Perišovo ubojstvo – M. V. (32), N. H. (22) i M. L. (52).

Tužiteljstvo ih tereti nakon pregleda snimki bolničkog videonadzora, a istraga Perišove smrti još traje.

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