Plenković: Obavit ću razgovor s Kuščevićem, na njemu je da to objasni

Hrvatski premijer Andrej Plenović najavio da će razgovarati s ministrom uprave Lovrom Kuščevićem, koji treba objasniti situaciju u vezi s njegovom imovinom

"Razgovarat ćemo. Moj ritam ovdje bio je takav da ne mogu na temelju kratkih medijskih naslova pratiti sve te teme. Pitat ćemo, razgovarati, objasniti se. Koliko ja vidim to su sve neki događaji koji nisu od jučer. Na njemu je da sve objasni", rekao je Plenković po završtku dvodnevnog summita u Bruxellesu.

Prema medijskim napisima, ministar Kuščević 11 godina nije upisao svoju kuću u katastar. Također je bilo napisa o još jednoj kući i prenamjeni zemljišta u Nerežišćima na Braču. Plenković je istaknuo da on ne može imati sve informacije i poznavati sve detalje.

"Imate glavno načelo, načelo povjerenja i pouzdanja u ljude koji su dio tima koji se bavi javnim poslovima. Koliko sam ja shvatio, on je rekao da će razjasniti stvari i to očekujem od njega. Da vidimo što je problem ako je problem i koliki je problem. Ako je sitnica, to je nešto drugo. Razgovorat ću s njim", zaključio je Plenković.