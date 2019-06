Nenad Kuščević otkrio čime se bavio njegov sin Lovro na početku karijere

Nenad Kuščević, predsjednik Općinskog vijeća Nerežišća i otac ministra uprave Lovre Kuščevića, smatra da se svakome može dogoditi propust oko registracije nekretnina, baš kao što se to dogodilo i njegovu sinu. Velik postotak zgrada nije ucrtan u katastru i ljudi, kad sagrade kuću, jednostavno zaborave to odraditi, rekao je otac Kuščević, dodajući da je njegov sin inače pedantan i pazi na sve detalje, tako da ga zapravo čudi kako je to propustio napraviti

Obiteljsku kuću koju ministar sada iznajmljuje turistima izgradio je još dok se nije bavio politikom, a za obje kuće ima građevinske i uporabne dozvole i sve što navodi u imovinskoj kartici je njegovo od 2005., kada je prvi put izabran za općinskog načelnika. Da je nešto htio skrivati, ne bi to uredno prijavljivao u svim imovinskim karticama, s točnom adresom i vrijednošću, rekao je otac ministra Lovre Kuščevića za 24sata.

Ističe da je njegova velika religiozna obitelj - on i supruga imaju četiri sina - sve stekla vlastitim radom. Ministrova supruga prije iznajmljivanja kuće je radila, a sada pristojno zarađuje od turizma. 'Dobila je u nasljedstvo stan u Splitu, koji su prodali da vrate kredit za gradnju kuće. Uz to smo im pomagali njegov pokojni tast i ja... I to da bi sad imao obiteljsku kuću iz koje iseljava svako ljeto jer je preko ljeta iznajmljuje, a za to vrijeme boravi u maloj prizemnici od 60-ak kvadratnih metara', kaže otac Nenad. Po njegovim riječima, polovica Bračana ima više nekretnina od njegova sina.

>>>Kuščević: Nezaposlena supruga ljeti iseljava iz te kuće kako bi ostvarila prihode u turizmu Za sina Lovru kaže da je uvijek bio spretan u poslu: za vrijeme studija na splitskom je pazaru imao štand za prodaju čarapa i donjeg rublja, a od zarade je kupio automobil; ljeti je kupovao maslinovo ulje od lokalnih proizvođača i prepakiravao u bočice s gospinom travom te ih prodavao turistima kao domaće ulje za sunčanje; prodavao je sokove, povezivao ljude koji su željeli prodavati ili kupiti nekretnine, pisao žalbe i molbe, radio na montažama namještaja preko student servisa..., opisao je Nenad poslovne početke svog sina za 24 sata.