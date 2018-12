Plenković o ukidanju stranke DSS: Nismo zemlja u kojoj se zabranjuje sloboda govora i političke stranke

U Westinu su se sastala vodeća tijela HDZ-a. Predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković pohvalio se konsolidiranjem HDZ-a, ali i komentirao Istanbulsku konvenciju, aferu SMS te zahtjev vukovarskog HDZ-a da se zabrani rad DSS-a

"Ja ću još jednom ponoviti, mi smo ratificirali Istanbulsku konvenciju jer je to bio dio izbornog programa. To je za sve koji manipuliraju u javnom prostoru da je to izdaja birača i izdaja vrijednosti. To jednostavno nije točno... Duboko sam uvjeren da smo to trebali napraviti za fenomen koji, kao što vidimo iz groznog slučaja nasilja u Zadru, postoji u hrvatskom društvu. Neke odredbe Konvencije mogu nam pomoći i biti smjernica za usklađivanjem procesnog zakonodavstva... Što se tiče činjenice da je nekoliko zastupnika glasalo drugačije, to je možda jedna od svjetonazorskih tema gdje je postojao veliki pritisak. Vidjeli ste da su i u drugim zemljama postojali slični pritisci.

Upravo se u tim zemljama ponovio s isti scenarij s Globalnim kompaktom, njega smo odbili, mislim da smo vrlo racionalno i razumno prošli kroz Vladu i Sabor... Opća skupština UN-a je prihvatila kompakt, samo ga je pet zemalja odbilo prihvatiti. To govori da su naši odabiri odgovorni, racionalni, da radimo na rješavanju problema. Bez obzria hoće li nekad netko od zastupnika glasati drugačije, nije to dramatičan problem, bitno je ono što se usvojilo. Stranka je rejtingom na 28-29 posto, možemo nakon dvije i pol godine mandata biti zadovoljni u usporedbi s drugima", rekao je Plenković.