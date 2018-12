Penava će zbog Milakovićevih izjava tražiti zabranu djelovanja DSS-a

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava će od upravnih tijela RH zatražiti zabranu djelovanja DSS-a, nakon što se sjednica Gradskoga vijeća Vukovara u utorak pretvorila u pravi politički rat

'Tražit ću da se institucije odrede o tome. Zanima me je li normalno da za Milakovića ne vrijedi ni Ustav RH, niti hrvatski zakoni, no to nije problem samo Milakovića, već hrvatskog društva', poručio je Ivan Penava u srijedu u Dnevniku Nove TV.

Komentirao je i Milakovićevu izjavu da se boji da će mu se nešto dogoditi, a za takvu je atmosferu optužio Penavu i HDZ.

'Zanimljiva je to teza osobe koja otvoreno provocira najteže stradalnike Domovinskog rata, osobe koja živi u državi kojoj je Domovinski rat i Oluja u samim temeljima državnosti, a on ju naziva etničkim čišćenjem. On je izjavio da se boji da ne ugleda svjetlo dana, a gle čuda ugledao je svjetlo dana', rekao je Penava.