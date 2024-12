Plenković: 'Od ove Kekin i Benčić vide se samo čuperci, a čuju krici'

Vladin prijedlog su prihvatili predstavnici državnih, ali ne i javnih službi. Plenković je komentirao i prijedlog da se uvede ocjenjivanje.

"Mi živimo u društvu u kojem se one koji rade više i bolje nagrađuje. Ako nema ocjenjivanja, onda smo svi isti", ustvrdio je.

Slučaj Kekin

Komentirao je i izvide DORH-a po pitanju kuće Ivane i Mile Kekina.

"Političari iz stranke Možemo! su u stanju na konferenciji za medije u stanju puštati moj glas koji njima, a to su oni napravili pomoću umjetne inteligencije, daje potporu", podsjetio je.

"Obrana Možemo! se u ovoj situaciji svodi na napade na HDZ, a mi ništa s tim nemamo. Neka se malo urazume i neka vide što rade dobro, a što ne", dodao je Plenković.

Upitan je i je li se DORH upleo u predsjedničku kampanju jer je otvorio izvide vezane za predsjedničku kandidatkinju.

"USKOK ili DORH nisu vezani predsjedničkim izborima. Meni to nije poznato i tako nije bilo, barem kad sam ja studirao pravo", rekao je.

O Milanoviću

"Da vide tko je tko. Stalno tumačim, imate SDP koji se potpuno diskvalificirao nakon što svjesno, namjerno i objesno ne žele glasati o ustavnim sucima na dan koji je u ustavnom roku i već prijete da za godinu dana neće glasati ni za koga. Možemo koji su predvodnik histerizacije, ovdje su sebi skuhali kašu i tu kašu bacaju na nas. Od ove Kekin i Benčić vide se samo čuperci, a čuju krici. Nije do nas, kriv je HDZ.

Ugledni intelektualci, hrpa njihovih fanova, optužuju nas da se bavimo s ovim. Jeste li normalni? Što se događa da tako lakonski nešto što nema veze s nama prebacuju na HDZ. Imate njihovog glavnog predvodnika, to je Milanović, i širi teze da smo mi prijetnja demokraciji. Neka me on nauči koji su to koraci demokratski. Ideš na izbore, izgubiš, čestitaš li? Izlaziš iz uloge predsjednika, upadaš u parlamentarne izbore, Ustavni sud te upozori. On je bio kandidati istog SDP-a koji nema kapacitet upravljanja zemljom.

Teško poražen, lizao je rane tri mjeseca i sad ima istu strategiju, da ne pokaže svoje pravo lice i jer računa na zaborav', rekao je Plenković te podsjetio da je Milanović vrijeđao i ustavne suce te branio Kundidu dolazak u Hrvatski sabor. 'To sve djeluje polupsihijatrija ovdje, to nije normalno', dodao je.

Na pitanje, ima li Milanović koristi od svega, premijer je, prenosi RTL, rekao:

"To bucanje, da je on neka brana nasilnicima kao što sam ja, ako to netko vjeruje, teško nama. Nakon svih mogućih primjera, mediji, žene, ljudska prava, institucije, vojska, parlament, ustavni sud ad hominem napad, ozbiljno moraš imati problem da povjeruješ da je netko brana."

Na pitanje, da su Ustavni suci tijekom sjednice primali telefonski pozive s Pantovčaka za svečanom prisegom, prije sjednice Sabora, rekao je: "Svatko mora stajati iza svojih odluka. SDP mora reći da ne poštuje Sabor, Ustavni sud i poredak, tražiti od predsjednika Sabora da napravi trošak samo da mi kapricozno možemo reći da ne želimo glasati. I to se pušta kao da je normalno. I onda njihovi spineri bacaju teret odgovornosti na Ustavni sud", rekao je Premijer.

O GONG-u

Na pitanje, provodi li HDZ diplomacijsku kampanju protiv Kekin i Možemo!, premijer Plenković je rekao:

"Pozivam ekipu iz GONG-a da krene po društvenim mrežama na sve profile koji godinama imaju govor mržnje protiv HDZa i mene i neka donese odluku o zabrani govora mržnje smjesta. To je jedna udruga kojoj su isključivi kriteriji da podržavaju lijeve opcije. Nemam problem da su lijevi, ali ne možete tvrditi da ste neovisni, a drugima bacat teret na leđa. Ovo sve skupa je, navečer kad nekad to gledam, ne znam bi li se smijao ili plakao."

Na pitanje, osjeća li da su ljudi iz Možemo! pod nekom prijetnjom uslijed trenutne situacije, Plenković je odgovorio:

"Objasnite mi, tko je tjerao ove ljude da idu na kavu? Ne razumijem kakva je ovo rasprava. Ne poznajem gospodina Kekina, Jelavića, ne znam ništa o tome što oni rade. Ti ljudi sami idu na kave, sami dogovaraju kave, obznanjuju da idu na kave, onda idu na policiju prijavljivat kave."

Komentirao je i ankete prema kojima Milanović ima manje od 10 posto prednosti ispred Dragana Primorca.

"Medijski se Primorca izudaralo kao da je on ja. Ne znam koja mene suša ne lupi svaki dan. Milanović nije riječ trebao reći, imao je svoje ljude koji su to radili mjesecima", ustvrdio je.

"Pitanje je kakvog mi predsjednika želimo. Želimo li predsjednika koji ne želi produžiti mandat šefu SOA-e jer mu nije bio čeif? U vanjskoj politici nas je odveo pod ruske skute. Ako to Hrvati žele, to je ok, ali onda je to dio jednog šireg sindroma", nastavio je Plenković.