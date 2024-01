Plenković o optužbama iz Mosta: 'Oni su nebitni, za čiji privatni interes oni rade?'

'Saslušat ćemo sve kandidate i čuti njihove programe', dodao je i istaknuo: 'Poziv za budućega glavnog državnog odvjetnika objavilo je Državnoodvjetničko vijeće, on je bio otvoren mjesec dana, mogao se javiti svatko tko ispunjava uvjete.'

Upitan za optužbe iz Mosta, prenosi Dnevnik.hr, kazao je da nije gledao njihovu konferenciju za medije, ali i poručio: 'Nebitno. I inače su oni nebitni kao politička opcija, a mislim da su reagirali oni iz kompanije koji trebaju reagirati. Ništa novo. Pitanje je samo uvijek za čiji privatni interes oni rade. To je ključ, kad god se sagledavaju njihovi medijski nastupi o tome treba voditi računa. Vidjeli smo to u aferi Most prije nekoliko dana, a ovo je nešto nalik na to.'

'Kada slušate izjave zastupnika Mosta, morate se samo pitati za čiji privatni interes oni rade. Čitao samo maloprije dok smo se vozili ovdje reakciju Fortenove, ispada da rade za ruske interese. Postavite to pitanje njima', poručio je Plenković.