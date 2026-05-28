AFERA HIPODROM

Plenković udario po SDP-u i Možemo: Putujući cirkus klauna, pokušavaju baciti ljagu na nas

I.K./Hina

28.05.2026 u 20:23

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Premijer Andrej Plenković optužio je u četvrtak SDP i Možemo! da se ponašaju kao „putujući cirkus klauna” koji pokušava baciti ljagu na Vladu i HDZ, umjesto da se bave aferom Hipodrom u Zagrebu, a odbacio je i nagađanja o prijevremenim izborima poručivši da će Vlada mandat odraditi do kraja

„SDP i Možemo! idu kao klauni okolo i nastoje potpuno nekreativno, bez alternative i bez ikakve politike bacati ljagu na HDZ i Vladu”, rekao je Plenković u intervjuu za RTL.

Kao „pravu temu” izdvojio je aferu Hipodrom, u kojoj je bivši ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om, ustvrdivši kako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević godinu dana branio Kostanjevića.

„Taj isti Kostanjević nagodio se s Turudićem priznavši mito od 450.000 eura i štetu od 1,8 milijuna eura za Grad Zagreb”, rekao je premijer.

vezane vijesti

Privremeni izbori? 'Dosadno i deplasirano'

Govoreći o odnosima u vladajućoj koaliciji i mogućnosti prijevremenih izbora, Plenković je rekao kako su takve teme „prežvakane, dosadne i deplasirane” te ustvrdio da pojedini komentatori godinama ponavljaju iste procjene bez stvarnog uporišta.

Na pitanje o javnim nesuglasicama unutar vladajuće većine, uključujući slučaj bivšeg ministra Josipa Dabre i izjave ministra Ivana Penave o Bleiburgu, Plenković je rekao da to nisu pitanja koja bi mogla ugroziti stabilnost Vlade.

„Mi smo preozbiljni da bismo zbog takvih tema ugrožavali funkcioniranje Vlade i političku stabilnost Hrvatske”, poručio je.

Ivan Penava traži da se ugase Trnjanski krijesovi
Ivan Penava traži da se ugase Trnjanski krijesovi Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Dodao je kako očekuje da će parlamentarni izbori biti održani u redovitom roku 2028. godine.

„Mi smo tek na pola mandata naše treće vlade. Ja sam predsjednik HDZ-a i sigurno sam tu da vodim HDZ i u nove izborne izazove ili pobjede”, rekao je.

Komentirajući predsjednika Zorana Milanovića i moguće buduće kandidature, Plenković je ustvrdio da SDP i Možemo! blokiraju izbor troje ustavnih sudaca kako Ustavni sud u budućnosti ne bi ocijenio da je Milanovićevo djelovanje tijekom izbora 2024. bilo „flagrantno protuustavno”.

Zoran Milanović
Zoran Milanović Izvor: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Autor: Marko Beljan

Imamo rezultate koje možemo pokazati

Plenković je pritom kritizirao retoriku oporbe prema državnim institucijama, posebno pravosuđu.

„Zamislite da čelnik HDZ-a govori o državnom odvjetniku kao što je govorio čelnik Možemo! ili o ustavnim sucima kao o stajskim muhama”, rekao je aludirajući na izjave predsjednika Milanovića.

Premijer je istaknuo kako HDZ ima rezultate koje može pokazati građanima, navodeći infrastrukturne projekte poput Pelješkog mosta, koridora 5C i novih cijevi tunela Učka, kao i nabavu Rafalea i jačanje Hrvatske vojske.

„Hrvatska danas i Hrvatska 2016. nisu isto društvo ni po razvijenosti, ni po međunarodnom položaju, ni po ekonomskom i socijalnom standardu građana”, poručio je Plenković.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
zlostavljao suprugu

zlostavljao suprugu

Spriječena tragedija u Zagrebu: Tko je muškarac uhićen s dva napunjena pištolja?
veliki napredak

veliki napredak

Axios: Iran i SAD postigli dogovor, čeka se Trumpovo amenovanje
crno more

crno more

VIDEO Dronovi kod Turske pogodili tri tankera iz ruske 'flote u sjeni'

najpopularnije

Još vijesti