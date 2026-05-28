Plenković udario po SDP-u i Možemo: Putujući cirkus klauna, pokušavaju baciti ljagu na nas

Premijer Andrej Plenković optužio je u četvrtak SDP i Možemo! da se ponašaju kao „putujući cirkus klauna” koji pokušava baciti ljagu na Vladu i HDZ, umjesto da se bave aferom Hipodrom u Zagrebu, a odbacio je i nagađanja o prijevremenim izborima poručivši da će Vlada mandat odraditi do kraja
„SDP i Možemo! idu kao klauni okolo i nastoje potpuno nekreativno, bez alternative i bez ikakve politike bacati ljagu na HDZ i Vladu”, rekao je Plenković u intervjuu za RTL.
Kao „pravu temu” izdvojio je aferu Hipodrom, u kojoj je bivši ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om, ustvrdivši kako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević godinu dana branio Kostanjevića.
„Taj isti Kostanjević nagodio se s Turudićem priznavši mito od 450.000 eura i štetu od 1,8 milijuna eura za Grad Zagreb”, rekao je premijer.
Privremeni izbori? 'Dosadno i deplasirano'
Govoreći o odnosima u vladajućoj koaliciji i mogućnosti prijevremenih izbora, Plenković je rekao kako su takve teme „prežvakane, dosadne i deplasirane” te ustvrdio da pojedini komentatori godinama ponavljaju iste procjene bez stvarnog uporišta.
Na pitanje o javnim nesuglasicama unutar vladajuće većine, uključujući slučaj bivšeg ministra Josipa Dabre i izjave ministra Ivana Penave o Bleiburgu, Plenković je rekao da to nisu pitanja koja bi mogla ugroziti stabilnost Vlade.
„Mi smo preozbiljni da bismo zbog takvih tema ugrožavali funkcioniranje Vlade i političku stabilnost Hrvatske”, poručio je.
Dodao je kako očekuje da će parlamentarni izbori biti održani u redovitom roku 2028. godine.
„Mi smo tek na pola mandata naše treće vlade. Ja sam predsjednik HDZ-a i sigurno sam tu da vodim HDZ i u nove izborne izazove ili pobjede”, rekao je.
Komentirajući predsjednika Zorana Milanovića i moguće buduće kandidature, Plenković je ustvrdio da SDP i Možemo! blokiraju izbor troje ustavnih sudaca kako Ustavni sud u budućnosti ne bi ocijenio da je Milanovićevo djelovanje tijekom izbora 2024. bilo „flagrantno protuustavno”.
Imamo rezultate koje možemo pokazati
Plenković je pritom kritizirao retoriku oporbe prema državnim institucijama, posebno pravosuđu.
„Zamislite da čelnik HDZ-a govori o državnom odvjetniku kao što je govorio čelnik Možemo! ili o ustavnim sucima kao o stajskim muhama”, rekao je aludirajući na izjave predsjednika Milanovića.
Premijer je istaknuo kako HDZ ima rezultate koje može pokazati građanima, navodeći infrastrukturne projekte poput Pelješkog mosta, koridora 5C i novih cijevi tunela Učka, kao i nabavu Rafalea i jačanje Hrvatske vojske.
„Hrvatska danas i Hrvatska 2016. nisu isto društvo ni po razvijenosti, ni po međunarodnom položaju, ni po ekonomskom i socijalnom standardu građana”, poručio je Plenković.