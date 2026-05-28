Plenković udario po SDP-u i Možemo: Putujući cirkus klauna, pokušavaju baciti ljagu na nas

Premijer Andrej Plenković optužio je u četvrtak SDP i Možemo! da se ponašaju kao „putujući cirkus klauna” koji pokušava baciti ljagu na Vladu i HDZ, umjesto da se bave aferom Hipodrom u Zagrebu, a odbacio je i nagađanja o prijevremenim izborima poručivši da će Vlada mandat odraditi do kraja

„SDP i Možemo! idu kao klauni okolo i nastoje potpuno nekreativno, bez alternative i bez ikakve politike bacati ljagu na HDZ i Vladu”, rekao je Plenković u intervjuu za RTL. Kao „pravu temu” izdvojio je aferu Hipodrom, u kojoj je bivši ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om, ustvrdivši kako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević godinu dana branio Kostanjevića. „Taj isti Kostanjević nagodio se s Turudićem priznavši mito od 450.000 eura i štetu od 1,8 milijuna eura za Grad Zagreb”, rekao je premijer.

Privremeni izbori? 'Dosadno i deplasirano' Govoreći o odnosima u vladajućoj koaliciji i mogućnosti prijevremenih izbora, Plenković je rekao kako su takve teme „prežvakane, dosadne i deplasirane” te ustvrdio da pojedini komentatori godinama ponavljaju iste procjene bez stvarnog uporišta. Na pitanje o javnim nesuglasicama unutar vladajuće većine, uključujući slučaj bivšeg ministra Josipa Dabre i izjave ministra Ivana Penave o Bleiburgu, Plenković je rekao da to nisu pitanja koja bi mogla ugroziti stabilnost Vlade. „Mi smo preozbiljni da bismo zbog takvih tema ugrožavali funkcioniranje Vlade i političku stabilnost Hrvatske”, poručio je.

Dodao je kako očekuje da će parlamentarni izbori biti održani u redovitom roku 2028. godine. „Mi smo tek na pola mandata naše treće vlade. Ja sam predsjednik HDZ-a i sigurno sam tu da vodim HDZ i u nove izborne izazove ili pobjede”, rekao je. Komentirajući predsjednika Zorana Milanovića i moguće buduće kandidature, Plenković je ustvrdio da SDP i Možemo! blokiraju izbor troje ustavnih sudaca kako Ustavni sud u budućnosti ne bi ocijenio da je Milanovićevo djelovanje tijekom izbora 2024. bilo „flagrantno protuustavno”.