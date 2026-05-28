Ivanišević izgubio na sudu od bivše supruge: U igri bilo gotovo 2,5 milijuna eura

Nakon tri i pol godine pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, bivši hrvatski tenisač Goran Ivanišević i njegova bivša supruga Tatjana Dragović okončali su višegodišnji sudski spor. Kako piše Jutarnji list, Ivanišević je tvrdio da je Dragović posudio ukupno 2,9 milijuna eura, a od čega mu je vraćeno samo 454 tisuće eura te je zato preostalih 2,47 milijuna eura s kamatama tražio od suda. S druge strane, Dragović je tvrdila da se radilo o zajedničkom novcu i složenom financijskom odnosu bez obilježja zajma.

Spor s novcem odnosi se na razdoblje od rujna 2015. do travnja 2021., tijekom kojeg je novac isplaćivan sa zajedničkog računa u Monaku te s Ivaniševićeva računa u Zagrebačkoj banci. No, bivši tenisač je tvrdio da je bivša supruga koristila više nego što je bilo dogovoreno pa tako i za vlastite potrebe, a ne samo za potrebe njihove djece.

Za sud je ključno pitanje bilo postoji li između stranaka ugovor o zajmu i naposljetku zaključio da takav ugovor nije dokazan. Sutkinja je istaknula da nije postojao dogovoreni rok vraćanja niti je bio jasno određen iznos zajma.