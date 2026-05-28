Ivanišević izgubio na sudu od bivše supruge: U igri bilo gotovo 2,5 milijuna eura

Dok je Ivanišević tvrdio da su sredstva bila namijenjena za djecu, a ne za privatne troškove njegove bivše supružnice Tatjane Dragović, sud je istaknuo da nije definiran rok do kojega je Dragović trebala vratiti novac pa prema tome nema ni dugovanja
Nakon tri i pol godine pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, bivši hrvatski tenisač Goran Ivanišević i njegova bivša supruga Tatjana Dragović okončali su višegodišnji sudski spor. Kako piše Jutarnji list, Ivanišević je tvrdio da je Dragović posudio ukupno 2,9 milijuna eura, a od čega mu je vraćeno samo 454 tisuće eura te je zato preostalih 2,47 milijuna eura s kamatama tražio od suda. S druge strane, Dragović je tvrdila da se radilo o zajedničkom novcu i složenom financijskom odnosu bez obilježja zajma.
Spor s novcem odnosi se na razdoblje od rujna 2015. do travnja 2021., tijekom kojeg je novac isplaćivan sa zajedničkog računa u Monaku te s Ivaniševićeva računa u Zagrebačkoj banci. No, bivši tenisač je tvrdio da je bivša supruga koristila više nego što je bilo dogovoreno pa tako i za vlastite potrebe, a ne samo za potrebe njihove djece.
Za sud je ključno pitanje bilo postoji li između stranaka ugovor o zajmu i naposljetku zaključio da takav ugovor nije dokazan. Sutkinja je istaknula da nije postojao dogovoreni rok vraćanja niti je bio jasno određen iznos zajma.
Međusobni dogovor
'Nesporna je činjenica da je tuženica podizala novac sa zajedničkog računa u monegaškoj banci i s tužiteljeva računa u Zabi. Čak i pod pretpostavkom da se radilo o novcu koji pripada isključivo tužitelju (kao što Ivanišević tvrdi, a Dragović osporava), nije dovoljan zaključak da je između stranaka zaključen ugovor o zajmu, već je odlučno je li tužitelj tuženici određeni iznos novca dao na raspolaganje uz ugovorenu obvezu vraćanja u dogovorenom roku. Prema ocjeni suda, navedeno ne proizlazi iz tužiteljeva iskaza. Tužitelj je kazao da je dogovorio s tuženicom da ona može podizati novac u banci za djecu koliko njima treba, ali da je ona s tog računa, protivno dogovoru, prebacivala za sve što njoj treba u životu i nakon prestanka braka. A to je tužitelj pasivno promatrao pet godina', stoji u obrazloženju presude.
Dragović je osporila postojanje bilo kakve pozajmice te navela da su zajednički račun i sredstva koristili prema međusobnom dogovoru. Tvrdila je da je za Ivaniševića godinama obavljala menadžerske i poslovne poslove, pregovarala reklamne ugovore i sudjelovala u upravljanju financijama
Sud je pokušao dodatno razjasniti financijske odnose putem financijskog vještačenja, no ono nije provedeno jer Ivanišević nije dostavio potrebnu dokumentaciju vještaku. Zbog toga sud nije mogao precizno utvrditi tijek novca ni potvrditi tvrdnje o zajmu.