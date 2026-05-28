Spriječena tragedija u Zagrebu: Tko je muškarac uhićen s dva napunjena pištolja?

Muškarac je oko 5.55 sati ujutro zatečen pijan i s vatrenim oružjem. Pokušao je pobjeći, policija je morala upotrijebiti silu
Nakon što je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u četvrtak u Saboru naveo da je u Zagrebu spriječena tragedija te je policija po dojavi uhitila ranije osuđivanog muškarca kod kojega su pronađena dva napunjena pištolja, Jutarnji list javlja da se radi o 52-godišnjem G.G. inače strojobravaru koji se bavio i taksiranjem.
'Ubit ću te! Hakirali su mi mobitel i prate me, a ti mi pritom ne pružaš nikakvu podršku', navodi ovaj medij da je G.G. rekao svojoj supruzi u proljeće 2025. godine.
Policija je i službeno objavila da je G.G. uhićen oko 5.55 sati ujutro po dojavi dojavu da u Ulici Luka III muškarac naslonjen na ogradu u ruci drži vatreno oružje i konzumira alkohol.
'Odmah nakon zaprimljene dojave policijski su službenici došli na mjesto događaja te zatekli 52-godišnjaka koji je nerazgovijetno razgovarao, a koji je kod sebe imao dva pištolja s umetnutim streljivom u cijevima te spremnicima sa streljivom i koji su u tome trenutku bili spremni za uporabu. Muškarac je tijekom postupanja pokušao pobjeći zbog čega su policijski službenici uporabili sredstva prisile - sredstva za vezivanje, te je uhićen, priveden u službene prostorije, a potom mu je liječnička pomoć pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi', navela je PU zagrebačka.
Zbog obiteljskog zatvora dobio uvjetnu kaznu i psihijatrijsko liječenje
Božinović je naveo, ne otkrivajući njegov identitet, da je G.G. imao dvije evidentirane prijetnje, nasilničko ponašanje i provale u kiosk.
Konkretno, G.G. je lani fizički i psihički zlostavljao svoju suprugu. Vrijeđao je, udarao i šmrkao kokain pred njom te je žrtva u lipnju potražila liječničku pomoć nakon čega je nasilni muškarac uhićen.
Priznao je krivnju, izrazio kajanje te je naposljetku zbog prijetnje i obiteljskoga nasilja zaradio godinu dana uvjetne zatvorske kazne s petogodišnjim, rokom kušnje. Također, sud mu je propisao obvezno psihijatrijsko liječenje u trajanju od pet godina, s provjerama svake godine kako bi se utvrdila potreba za daljnjim produljenjem. U rujnu ove godine je trebao biti na prvoj kontroli.