zlostavljao suprugu

Spriječena tragedija u Zagrebu: Tko je muškarac uhićen s dva napunjena pištolja?

Ivor Kruljac

28.05.2026 u 17:59

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Muškarac je oko 5.55 sati ujutro zatečen pijan i s vatrenim oružjem. Pokušao je pobjeći, policija je morala upotrijebiti silu

Nakon što je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u četvrtak u Saboru naveo da je u Zagrebu spriječena tragedija te je policija po dojavi uhitila ranije osuđivanog muškarca kod kojega su pronađena dva napunjena pištolja, Jutarnji list javlja da se radi o 52-godišnjem G.G. inače strojobravaru koji se bavio i taksiranjem.

'Ubit ću te! Hakirali su mi mobitel i prate me, a ti mi pritom ne pružaš nikakvu podršku', navodi ovaj medij da je G.G. rekao svojoj supruzi u proljeće 2025. godine.

Davor Božinović
Davor Božinović Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Policija je i službeno objavila da je G.G. uhićen oko 5.55 sati ujutro po dojavi dojavu da u Ulici Luka III muškarac naslonjen na ogradu u ruci drži vatreno oružje i konzumira alkohol.

'Odmah nakon zaprimljene dojave policijski su službenici došli na mjesto događaja te zatekli 52-godišnjaka koji je nerazgovijetno razgovarao, a koji je kod sebe imao dva pištolja s umetnutim streljivom u cijevima te spremnicima sa streljivom i koji su u tome trenutku bili spremni za uporabu. Muškarac je tijekom postupanja pokušao pobjeći zbog čega su policijski službenici uporabili sredstva prisile - sredstva za vezivanje, te je uhićen, priveden u službene prostorije, a potom mu je liječnička pomoć pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi', navela je PU zagrebačka.

vezane vijesti

Zbog obiteljskog zatvora dobio uvjetnu kaznu i psihijatrijsko liječenje

Božinović je naveo, ne otkrivajući njegov identitet, da je G.G. imao dvije evidentirane prijetnje, nasilničko ponašanje i provale u kiosk.

Konkretno, G.G. je lani fizički i psihički zlostavljao svoju suprugu. Vrijeđao je, udarao i šmrkao kokain pred njom te je žrtva u lipnju potražila liječničku pomoć nakon čega je nasilni muškarac uhićen.

Priznao je krivnju, izrazio kajanje te je naposljetku zbog prijetnje i obiteljskoga nasilja zaradio godinu dana uvjetne zatvorske kazne s petogodišnjim, rokom kušnje. Također, sud mu je propisao obvezno psihijatrijsko liječenje u trajanju od pet godina, s provjerama svake godine kako bi se utvrdila potreba za daljnjim produljenjem. U rujnu ove godine je trebao biti na prvoj kontroli.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
zlostavljao suprugu

zlostavljao suprugu

Spriječena tragedija u Zagrebu: Tko je muškarac uhićen s dva napunjena pištolja?
veliki napredak

veliki napredak

Axios: Iran i SAD postigli dogovor, čeka se Trumpovo amenovanje
crno more

crno more

VIDEO Dronovi kod Turske pogodili tri tankera iz ruske 'flote u sjeni'

najpopularnije

Još vijesti