Spriječena tragedija u Zagrebu: Tko je muškarac uhićen s dva napunjena pištolja?

Muškarac je oko 5.55 sati ujutro zatečen pijan i s vatrenim oružjem. Pokušao je pobjeći, policija je morala upotrijebiti silu

Nakon što je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u četvrtak u Saboru naveo da je u Zagrebu spriječena tragedija te je policija po dojavi uhitila ranije osuđivanog muškarca kod kojega su pronađena dva napunjena pištolja, Jutarnji list javlja da se radi o 52-godišnjem G.G. inače strojobravaru koji se bavio i taksiranjem. 'Ubit ću te! Hakirali su mi mobitel i prate me, a ti mi pritom ne pružaš nikakvu podršku', navodi ovaj medij da je G.G. rekao svojoj supruzi u proljeće 2025. godine.

Policija je i službeno objavila da je G.G. uhićen oko 5.55 sati ujutro po dojavi dojavu da u Ulici Luka III muškarac naslonjen na ogradu u ruci drži vatreno oružje i konzumira alkohol. 'Odmah nakon zaprimljene dojave policijski su službenici došli na mjesto događaja te zatekli 52-godišnjaka koji je nerazgovijetno razgovarao, a koji je kod sebe imao dva pištolja s umetnutim streljivom u cijevima te spremnicima sa streljivom i koji su u tome trenutku bili spremni za uporabu. Muškarac je tijekom postupanja pokušao pobjeći zbog čega su policijski službenici uporabili sredstva prisile - sredstva za vezivanje, te je uhićen, priveden u službene prostorije, a potom mu je liječnička pomoć pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi', navela je PU zagrebačka.