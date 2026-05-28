Saborska oporba smatra da je policija politizirana: Ili je demotivirana ili okreće glavu

Zastupnički klubovi pozdravili su dobre statistiku policije, no, oporba smatra da HDZ koristi represivni aparat u stranačke svrhe i traži da se ksenofobija i etničke predrasude jasno i nedvosmisleno osude, a zatražili su i bolji materijalni i društveni status za policajce.

Ranko Ostojić (Klub SDP-a) važnim smatra da se napokon počelo otvoreno govoriti o odnosu kaznenog postupka i pravosuđa. „Državno odvjetništvo je motivirano pokazati što veću uspješnost, pa se ističe 100 posto osuđujućih presuda, dok veliki broj prijava ostaje izvan postupka, čime se stvara iskrivljena slika uspješnosti. Zbog toga je policija često demotivirana ili okreće glavu jer zna da prijava neće proći ili se sustav svodi na statistiku”, ustvrdio je u raspravi o Izvješću o radu policije u 2025..

Smatra i da to izvješće "ne odražava pravo stanje nego funkcionira kao stranački bilten, s tendencijom uljepšavanja". "Važno je ne birati selektivno slučajeve, nego objektivno prikazati stanje, bez obzira kojoj stranci ono odgovara”, kazao je. Naglasio je i da su organizirani kriminal i korupcija ozbiljan problem jer kriminalne skupine preuzimaju dijelove sustava i gospodarskih tokova, pretvarajući ilegalno u legalno kroz različite oblike djelovanja. To se, dodao je, može prikriti statistikom o razriješenosti, ali osjećaj sigurnosti građana time se ne mijenja. Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) upozorio je da se Hrvatska sve više pojavljuje kao država odredišta trgovine ljudima, a pohvalio je vidljiv pozitivan trend u otkrivanju i procesuiranju ratnih zločina - prije 10 godina bilo je 20 razriješenih predmeta, a sada ih je više od 100 godišnje.

Anka Mrak Taritaš (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) upozorila je da je razriješenost zločina iz mržnje bilo oko 84 posto, ali se zločini iz mržnje prema LGBT osobama nisu posebno spominjali u Izvješću. Također, kazala je, navedeno je da se ekstremizam ističe kao ozbiljna prijetnja, ali da se ni jednom se ne spominje isticanje ustaških simbola i ustaških pozdrava. „Kaznenih prijava za pozdrav 'Za dom spremni' u cijeloj 2025. bilo je tek protiv 23 osobe i pravobraniteljica je MUP-u uputila preporuku da predloži jasnije normativno reguliranje zabrane ustaških simbola i pozdrava u javnom prostoru”, kazala je, ocijenivši da je kontrast između policijskog izvješća i izvješća pučke pravobraniteljice - izrazito vidljiv. Dragana Jeckov (Klub SDSS-a) istaknula je da su sve učestalije prijetnje i izljevi mržnje prema manjinama samo zato što su to što jesu i migrante koje se mlati na ulicama.

Ksenofobija, rasizam i etničke predrasude nisu marginalna pojava nego stav koji poneki smatraju dopuštenim – i koji se hrane kada ih odgovorni ne osude javno i jasno, odmah i bez relativiziranja, poručila je Jeckov. Veljko Kajtazi (Klub zastupnika nacionalnih manjina) se posebno osvrnuo na položaj Roma u zatvorskom sustavu i izazove resocijalizacije odnosno da Romi u zatvorskom sustavu nerijetko osjećaju lošiji tretman i veći stupanj stigmatizacije nego drugi zatvorenici. "Ako osoba iz zatvora izađe dodatno marginalizirana, obilježena i bez osjećaja da može ponovno postati dio zajednice, tada pogotovo kod mladih raste rizik povratka kriminalitetu. To dugoročno nije dobro ni za sigurnost države ni za lokalne zajednice”, dodao je.

Kolarek (HDZ): Hrvatska je jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu Urša Raukar Gamulin (Klub Možemo!) kaže da je "zanimljivo" što je ministar u tri 'najvažnija kriminalistička istraživanja' u dijelu gospodarski kriminalitet i korupcija izdvojio Dom zdravlja zapad u Zagrebu, Hipodrom u Zagrebu i Buje, a nigdje nije zabilježeno hapšenje Andrije Mikulića, glavnog državnog inspektora, bivšeg predsjednika zagrebačke Gradske skupštine i predsjednika zagrebačkog HDZ-a. „Ta činjenica razotkriva nakanu da se istakne našu stranku Možemo! da je tobože umiješana u korupciju, što pokazuje da je i policija, Plenkovićevim jezikom govoreći, izgubila nevinost i dozvolila da ju se upregne u političke interese HDZ-a”, ocijenila je.