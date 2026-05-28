ZET za vikend mijenja trase pojedinih tramvaja i autobusa

Tramvajske linije 4 i 9 u nedjelju 31. svibnja će od 7 do 13 sati prometovati izmijenjenim trasama zbog radova u Mihanovićevoj ulici . Linija 4 vozit će trasom Savski most - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Vlaška - Dubec, a linija 9 trasom Ljubljanica - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Borongaj.

Izmjene se uvode zbog radova u Mihanovićevoj ulici, održavanja Turopoljskog polumaratona , radova na semaforima te obilježavanj a Dana Oružanih snaga RH i Dana Hrvatske kopnene vojske.

Izmjene zbog Turopoljskog polumaratona

Zbog održavanja Turopoljskog polumaratona, u nedjelju od 8:50 do oko 12:30 autobusne linije 268 i 290 prometovat će djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera. Linija 268, koja povezuje Glavni kolodvor i Veliku Goricu, vozit će preko Sisačke ulice, obilaznice DC30, Avenije Pape Ivana Pavla II., Ulice Rudolfa Fizira i Zagrebačke ulice, nakon čega nastavlja redovnom trasom.

Na liniji 268 neće se koristiti stajališta Zagrebačka, Goričanka, Kolodvorska, Galženica, Zagrebačka 42, HBZ-centar-škola, VG-groblje i Podbrežnica. Na izmijenjenom dijelu trase autobusi će se zaustavljati samo na stajalištu u Ulici Rudolfa Fizira, u zoni raskrižja sa Zagrebačkom ulicom prema Velikoj Gorici.

Linija 290, koja prometuje između Kvaternikovog trga, Zračne luke i Velike Gorice, vozit će trasom Velika Gorica terminal - Sisačka ulica - obilaznica DC30 - Avenija Pape Ivana Pavla II. - Ulica Rudolfa Fizira, nakon čega nastavlja redovnom trasom.

Neće se koristiti stajalište Ivana Pavla II. u smjeru Velike Gorice te više stajališta u smjeru Zagreba, među njima Zagrebačka, Goričanka, Kolodvorska, Galženica, Zagrebačka 42, HBZ-centar-škola, VG-groblje, Podbrežnica i Rudolfa Fizira.

Promjene na linijama 204 i 113

Autobusna linija 204, koja prometuje na relaciji Kvaternikov trg - Horvatovac - Voćarska - Kvaternikov trg, do petka, 12. lipnja prometovat će djelomično izmijenjenom trasom zbog optimizacije semaforskih uređaja u zoni raskrižja Petrove i Babonićeve ulice.

Autobusi će voziti od Kvaternikovog trga redovnom trasom do kružnog toka u Petrovoj ulici, zatim Voćarskom cestom i desno u Ulicu Horvatovac, nakon čega nastavljaju redovnom trasom prema Kvaternikovom trgu. Autobusno stajalište Voćarska - Babonićeva koristit će se samo u smjeru Kvaternikovog trga.

U subotu i nedjelju, 30. i 31. svibnja, autobusna linija 113, koja prometuje između Ljubljanice i Jaruna, neće voziti oko Jarunskog jezera. Zbog obilježavanja Dana Oružanih snaga RH, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, linija će prometovati samo do starog okretišta Jarun.