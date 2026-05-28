Goluža o Tomaševiću: On je glava hobotnice koja je sisala novac

Nezavisni zastupnik Trpimir Goluža u četvrtak je u Gradskoj skupštini optužio gradonačelnika Tomislava Tomaševića da je glava hobotnice koja je "sisala" novac iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima, a za sudjelovanje u aferi Hipodrom optužili su ga i ostali oporbeni zastupnici.

Goluža je rekao da je Tomašević osobno izabrao Kostu Kostanjevića za ravnatelja Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) te odbacio tvrdnje gradonačelnika da je riječ o kadru kojega je zatekao u sustavu. Podsjetio je kako je Gradska skupština na prijedlog gradonačelnika prihvatila rebalans proračuna za 2024. godinu, nakon čega je, tvrdi, potpisan ugovor s tvrtkom Eurolex, za koju je rekao da je bila "paravan za izvlačenje novca". "Tomislav Tomašević se potom počeo prikazivati žrtvom, a sve koji su upozoravali na kriminal proglašavao ljudima koji su stali na stranu zla", rekao je Goluža.

Optužio je i predsjednika Upravnog vijeća USO-a Gorana Đulića da se obračunavao sa zviždačima i zaposlenicima koji su upozoravali na nepravilnosti, tvrdeći da su pojedini djelatnici bili degradirani i egzistencijalno ugroženi. Goluža je predložio da Grad Zagreb financijski nagradi zaposlenike koji su sudjelovali u otkrivanju nepravilnosti te da im se dodijeli Medalja Grada Zagreba.

Herman: Afera srušila narativ Možemo Mislav Herman (Klub gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU) ustvrdio je kako je afera Hipodrom "potpuno srušila politički narativ Možemo!" o transparentnosti i poštenju. "Jučer su svima drugima lijepili etikete kriminalaca, a danas su, prema kriterijima koje su sami postavili, i sami postali ono protiv čega su se navodno borili", rekao je Herman. Ocijenio je da je slučaj Hipodrom postao "najveći politički problem" za gradonačelnika Tomaševića te ustvrdio da više nije pitanje postoji li politička odgovornost, nego koliko dugo gradska vlast može opstati pod teretom afere. "Danas više nije pitanje je li netko kriminalac, po njihovim vlastitim kriterijima, i sami su kriminalci. Dobro došli u jamu koju ste sami iskopali", poručio je Herman.

Drito: Đulić je ključna osoba, Tomašević ga štiti Zastupnica Marija Selak Raspudić (Klub gradskih zastupnika Drito) ustvrdila je kako je jedan od ključnih ljudi cijelog slučaja, Goran Đulić, koji je sudjelovao u pritiscima na zviždače. "To nije samo pokušaj prikrivanja krađe, nego i svojevrsno suučesništvo u zločinu. Đulić je pravo lcice Možemove operative - kad dođe korupcija, Možemo je spreman utopiti sve", rekla je Selak Raspudić. Tvrdi da Tomašević i dalje štiti Đulića unatoč optužbama i činjenici da je, "bio jedna od osoba od najvećeg povjerenja gradonačelnika u sustavu upravljanja sportskim objektima". Na kraju je poručila gradonačelniku da prestane s "vječnom žrtvom" i da konačno preuzme odgovornost. "Vi ste jedini političar u Hrvatskoj koji se može pohvaliti statusom vječne žrtve. Ali žrtva niste vi - žrtve su zviždači koje je vaš čovjek ušutkavao", zaključila je Selak Raspudić.

Jonjić: Stadion nazvati po Zboru narodne garde Predsjednik Kluba zastupnika Jedino Hrvatska! Tomislav Jonjić predložio je da se stadion u Kranjčevićevoj ulici nazove po Zboru narodne garde, podsjetivši da je ondje 1991. godine održano prvo postrojavanje ZNG-a, koje je ocijenio jednim od najvažnijih događaja iz razdoblja stvaranja hrvatske države. Rekao je kako je gradonačelnik ranije priznao da je upravo to postrojavanje "najvažniji nesportski događaj“ održan na tom stadionu, no da se dosad nije očitovao o prijedlogu preimenovanja.

Tomislav Jelić (Klub zastupnika Jedino Hrvatska!) ustvrdio je da se iz gradskog proračuna, na prikriven način, financiraju organizacije i projekti povezani s platformom Možemo!, ne samo u Zagrebu, nego i izvan grada, navodeći primjer financiranja udruge Kulturtreger. Rekao je da je iz proračuna za jednu manifestaciju - "prve glazbene večeri" udruge Kulturtreger u 2024. godini - izdvojeno 11.009 eura, dok je prijavljeni prihod iznosio 18.620 eura. "Razlika je otišla ministarstvu, Kulturtregeru i ostalima na toj udruzi za tu manifestaciju", tvrdi Jelić.