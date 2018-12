Plenković: Nisam iznenađen MOL-ovim povlačenjem tužbe

Premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu da nije iznenađen odlukom MOL-a o povlačenju tužbe protiv Hrvatske te poručio da Vlada nastoji rješavati nagomilane probleme koji zbog cijelog 'dosjea Ina-MOL' opterećuju odnose Hrvatske i Mađarske.

Upitan zašto se čeka s vraćanjem Ine u hrvatske ruke, što je najavio prije dvije godine, te ima li novca za taj posao s obzirom na to da ugovori s konzultantima još nisu potpisani, Plenković je odgovorio da su novac i konzultanti dvije različite stvari.

'Konzultanti su izabrani nakon više ponuda. Riječ je o jednoj dilemi - tko je za što nadležan na temelju tendera koji je raspisan. Vlada ima jedan stav, a ovi koji su bili najbolji na natječaju, imaju drugi', rekao je i dodao kako dva ministarstva nastoje riješiti taj problem i da postoji politička volja.

'Ovo je pitanje tehnike koje presudno ne utječe na tu temu. Radimo da sve ono što je vezano za Inu bude kvalitetnije, s više razumijevanja i dijaloga između ključnih dioničara i vlasnika. Znate i sami da je Hrvatska jedan od glavnih dioničara', rekao je Plenković.

'Trebamo stvarati ozračje tolerancije'

Upitan da komentira tenzije u Vukovaru gdje je Klub vijećnika HDZ-a u Gradskom vijeću zatražio zabranu rada Demokratskog saveza Srba, odgovorio je da nije imao vremena vidjeti sve detalje iz rasprave.

Kazao je kako je važno utvrditi istinu onoga što se zbivalo, pogotovo 1991. te da je hrvatskoj političkoj sceni jasno da je velikosrpska Miloševićeva agresija uzrokovala najveća stradanja i strahote u Vukovaru.

'Danas, punih 27 godina nakon te tragedije, mi smo u situaciji da moramo baštiniti jednu od najvažnijih poruka predsjednika Tuđmana - mirnu reintegraciju Hrvatskog podunavlja', rekao je.

'Moramo razriješiti ratne zločine, odgovorni trebaju odgovarati, ali isto tako trebamo stvarati ozračje tolerancije, razumijevanja, međusobnog respekta, a ne dizati tenzije. To je bit i poruka i mene kao predsjednika Vlade i kao predsjednika stranke. Više sam to puta objasnio članstvu i sutra ću to objasniti i Središnjem odboru, jer očito je da tu poruku treba još snažnije podcrtati', istaknuo je Plenković.

'Prosvjed u Vukovaru je bio fokusiran na procesuiranje ratnih zločina koji nisu bili procesuirani. Šire dizanje tenzija između Hrvata i Srba u Vukovaru nije dobro i tome ću se snažno usprotiviti. Svako dizanje tenzija može kasnije imati nekakav spiralni efekt koji, kao što nam je poznato iz povijesti, nije lako kontrolirati i zato ga treba zaustaviti odmah', poručio je.

'Kontekst afere SMS nije dobar'

Na upit je li se čuo s Milijanom Brkićem, odgovorio je kako se nisu čuli i kako mu nisu poznata nova saznanja o kojima se govori.

'Aktivnosti policije, DORH-a i cijeli slučaj istrage koja traje nisu javnog karaktera. Cijeli taj kontekst takozvane afere SMS nije dobar. Treba ga raščistiti i rasvijetliti do kraja', kazao je.

Na pitanje hoće li sutra razgovarati s Brkićem, odgovorio je kako nisu u situaciji da o tome razgovaraju dok nemaju nešto što je čvrsto, a to čvrsto se odnosi, kako je rekao, na djelatnost drugih tijela, ne političkih strana. Dodao je i kako imaju mnogo drugih tema za razgovor.